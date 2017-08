Vrať nám peníze! Barcelona chce po Neymarovi bonus ve výši 222 milionů korun

Přestup brazilského útočníka Neymara za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain má dohru. Barcelona požaduje po své nedávné opoře 8,5 milionu eur (221 milionů korun), které fotbalistovi vyplatila jako bonus za to, že s ní loni v říjnu prodloužil smlouvu do roku 2021. Vedení katalánského celku kvůli tomu poslalo oficiální stížnost španělské fotbalové federaci.