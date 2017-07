Angažmá řeší Kalas, Mazuch i Skalák. Jak moc stál Dortmund o Kadeřábka?

Nedávno dotáhli přestup brankáře Jiřího Pavlenky ze Slavie do Brém. Chvilka klidu, čas na uspokojení po slušné fušce? Ani náhodou, další jejich "chráněnci" čekají. Agenti Viktor Kolář a Jindřich Šťastný ze společnosti Sport Invest v rozhovoru pro iSport vyprávějí o budoucnosti Pavla Kadeřábka, Jiřího Skaláka, Tomáše Kalase či Filipa Novákovi. Kam by mohli zamířit?

Sparta propustila některé hráče. Z vašich hráčů se to týká například Ondřeje Mazucha, s nímž Sparta nepočítá. Jak budete postupovat?

Šťastný: „Určitě nepanikaříme, přestupní období teprve začíná. Ta informace je poměrně čerstvá, my mu budeme hledat angažmá. Až nabídku mít budeme, sedneme si se Spartou a budeme se bavit, jak by to šlo realizovat. Ondra se připravuje s juniorkou a také individuálně s kondičním trenérem. Do nového angažmá by měl být stoprocentně připravený. Přání hráče je odejít do zahraničí.“

Jak vůbec nahlížíte na jeho angažmá ve Spartě?

Kolář: „Jsem přesvědčený o jeho kvalitách. Známe ho roky a věříme mu. V domácím utkání proti Interu ukázal, kde je jeho úroveň - byla mezinárodní. Samozřejmě dlouho nehrál. Říkám, že je to stejné jako u Radka Šírla. Ten měl obrovskou podporu Dicka Advocaata v Petrohradu, který musel mít čtyři zápasy zavřené oči, jinak by ho musel vyndat ze sestavy. Radkovi trvalo několik utkání, než se po zranění dostal do formy. Pak hrál jako z partesu. I Ondra potřebuje, aby dostal důvěru a podporu trenérů. On to pak ve velkém vrátí. V jeho věku stopeři dozrávají, začínají podávat nejlepší výkony, ale určitě nekončí kariéry.“

Jak vůbec koukáte na příval zahraničních hráčů do Sparty a Slavie? Pomáháte s tím nějak?

Kolář: „Spartou jsme osloveni nebyli a tedy ani nejsme aktivní. U Slavie některé hráče děláme, tam komunikace ohledně příchodů běží.“

V tuhle chvíli tedy jednáte o nových hráčích do Slavie, ano?

Kolář: „Minimálně jsme byli obeznámeni s pozicemi, které je zajímají, které chtějí posílit s nějakým výhledem a strategií.“

Takže se jedná spíš o mladší hráče?

Kolář: „Je to mix.“ Šťastný: „Co má kvalitu a co by bylo přínosem pro Slavii.“

Nějaká konkrétní jména?

Kolář: „Ne.“ (smích)

V průběhu jara se všemožně spekulovalo o Pavlu Kadeřábkovi, hovořilo se o zájmu Schalke, Dortmundu, dokonce i Bayernu Mnichov. Co všechno byla pravda?

Kolář: „Hodně toho byla pravda. Aktuálně je po něm poptávka z Galatasaraye, ale nějak na to nereflektujeme. Galatasaray by byl teď připraven za něj zaplatit nějakých šest milionů eur (zhuba 156 milionů korun). Víme, že za takovou částku ho Hoffenheim neprodá. Naopak Hoffenheim vnímá Pavla moc pozitivně, vyzařuje z nich naprostá spokojenost. Pojedeme za nimi a budeme se bavit i o nějakém prodloužení, vylepšení smlouvy pro Pavla. Jsme domluveni, že se na to potkáme během letní přípravy. Ovšem ty věci kolem něj byly pravdivé, jako třeba i AS Řím. Ale Bayern Mnichov mezi nimi nebyl.“

A zájem Dortmundu o něj byl vážný jak?

Kolář: „Řekněme, že byl v nějaké top trojce.“

Jak vidíte Kadeřábkovu budoucnost? Plánujete s ním ještě postup o krok výš?

Kolář: „Je předběžné se o tom teď bavit, nechceme to uspěchat. Důležité je, že se tam cítí dobře. Kvality má, je mladý, takže si asi můžete odvodit, jak to může pokračovat.“

Tomáš Kalas v zápase s Readingem • Foto Profimedia.cz

Když se přesuneme do Anglie, co Jiří Skalák? V Brightonu začal dobře, postupem času ale přicházel o prostor na hřišti. Jak tohle řešíte?

Šťastný: „To je zatím předčasné. Jirka zůstal v kádru Brightonu a v přípravě bude bojovat o místo v sestavě, navíc Premier League je jedna z nejnáročnějších soutěží na světě a tým musí mít široký kádr. Myslím, že Jirka šanci dostane a uvidíme, jak se s ní popasuje. Paradoxně někomu může vyhovovat víc Premier League než Championship, a obráceně, obě soutěže mají svá specifika. Nikde není psané, že Jirkovi nebude vyhovovat víc Premier League.“

A jestli ne...

Kolář: „Tak je pro něj důležité, a na to se může spolehnout, že už je vnímaný tak, že svoje místo na anglickém trhu má a minimálně v rámci druhé ligy by angažmá dostal. A i tam hrají mraky špičkových klubů s ambicemi a ta soutěž kvalitativně přeskakuje i některé první ligy.“

Dalším českým zástupcem v Anglii je Tomáš Kalas, který, byť starty v první lize má, stále neudělal nadobro přechod výš. Proč?

Kolář: „My Tomášovi věříme, je hodně silný, chytrý, fajn kluk. A velký profík, výborný fotbalista. Má dispozice, které ho předurčují hrát Premier League, a my věříme, že ji za rok skutečně bude hrát. Dokonce teď už leží konkrétní nabídka z první ligy, nicméně do toho klubu nepůjde. Jsme zvyklí plánovat, a náš i Tomášův záměr je, že v následující sezoně by chtěl odehrát co nejvíc zápasů ve druhé lize. Otázka jen je, jestli zůstane ve Fulhamu, jsou na něj zájemci a může si vybírat.“

Obecně se o něm dá říct, že je sportovně velmi nadaný...

Kolář (skočí do řeči): „On má neskutečné dispozice. Když v Chelsea dělali testy, on měl druhý nejlepší odraz, první byl Francouz Zouma. Premier League tohle vyžaduje, tam hrajete proti terminátorům. Vážíme si ho i za to, že nespěchá, protože hrát stopera proti takovým útočníkům není vůbec jednoduché a není dobré si na startu kariéry zkazit jméno. Navíc jako stoper má větší životnost, a když jsme kdysi vedli debaty, kdy je střední obránce připravený na takové souboje, došli jsme k závěru, že ne dřív než ve čtyřiadvaceti letech.“

Který klub z první ligy dal Tomášovi nabídku na přestup?

Kolář: „Jeden z těch nováčků.“ (Newcastle, Brighton a Huddersfield.)

Když jsme u anglické ligy, co Filip Novák? Na něj jste také měli nabídku do Anglie.

Šťastný: „Situace se změnila a teď žádná konkrétní nabídka z Anglie není. Je to škoda, co na to říct jiného... Nějaké záblesky a náznaky tam byly, ale nepodařilo se to přetavit v podpis. Ten klub měl list hráčů a Filip nakonec nebyl jeho finální volba. Vybrali si zkrátka někoho jiného.“

Jaká bude jeho budoucnost?

Šťastný: „Filip by chtěl dál přestoupit, hodně by chtěl. I Midtjylland už je na to nachystaný, v průběhu jara koupil levého beka, mládežnického reprezentanta, a teď je třeba najít pro Filipa tu správnou nabídku, aby se posunul. Je to jeden z klientů, kterému budeme hledat nové angažmá. Komunikujeme s kluby v Anglii i jinde, Filip je připravený.“