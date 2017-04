Poplach! Fotbalu chybějí rozhodčí. Zápasy už pískají i rodiče, varuje FAČR

„Situace opravdu není dobrá,“ přiznává generální sekretář asociace Rudolf Řepka. „O exponovaných víkendech se hraje až 5500 zápasů, takže musí rozhodovat sudí laici, diváci nebo dokonce rodiče. To se skoro vracíme do prvopočátků fotbalu do 19. století.“



Úbytek je poměrně svižný, pravidelný a nedaří se ho pokrývat. „Za poslední tři roky se stav snížil o čtyři sta rozhodčích. Ta situace je alarmující. V některých okresech máme rozhodčí na několik desítek zápasů,“ doplňuje Miroslav Tulinger, vedoucí úseku rozhodčích FAČR.

Ještě není docela zle, na fotbalové asociaci už bijí na poplach. Na nižších úrovních totiž kvapem ubývají rozhodčí. Proto FAČR spouští rozsáhlý nábor Pískej, mávej, rozhoduj, jehož cílem je v ideálním případě navýšit stávající počet 3732 sudích na dvojnásobek.

A proto je tu nábor. „Zaměříme se teď na kvantitu, ze které by měla vzejít kvalita,“ říká Řepka. Asociace připravila propagační materiály včetně videí, kterými hodlá oslovit příští sudí.

Půjdou například o poločasových přestávkách v České televizi a jejich hlavní postavou je herec Ladislav Hampl, známý z Okresního přeboru nebo ze své divadelní one man show Sudí. „To představení pozměnilo můj pohled na rozhodčí. Je to vládce hry v tom dobrém slova smyslu,“ tvrdí.



Asociaci přijde podle Řepky kampaň na přibližně sto tisíc korun. „Zvažovali jsme, kolik prostředků věnovat, nakonec jsme se rozhodli pro střední cestu. Vyšlo to i proto, že se Láďa Hampl vzdal honoráře,“ povídá Řepka.



Noví sudí mohou počítat i s tím, že jim asociace uhradí dresy a kopačky. „Bylo by smutné, kdyby se to nestalo. Zvlášť proto, že je na stejnou věc apeluju v rámci UEFA,“ říká Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA i FIFA.