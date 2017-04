Straka: Sparta? To už je utopie, smutný příběh. Podívejte se na Slavii

Když se má zamyslet nad tím, proč v Česku nezavadí o práci a trénuje v arabském světě, začne se v něm vařit krev. Žíla na krku naběhne, František Straka je hned plný emocí. „Protože Straka je takový, jaký je. Přímý, řekne svůj názor. Měnit se nebudu, jdu si svojí cestou. Buď mě lidi berou, nebo ne. Jsem upřímný člověk. Každému tady se můžu podívat do očí. U ostatních pochybuji,“ zaníceně vypravuje. Podle svých slov má v kapse luxusní kontrakt s jedním klubem v Káhiře. Nastoupit znovu do práce by měl v létě.

Opusťme Egypt a vraťme se do Čech, kde nemáte úplně dobré renomé. Naposledy jste před čtyřmi lety vedl Příbram. Přemýšlel jste, proč tomu tak je?

„Absolutně se k tomu nemusím vracet. Svoje úspěchy jsem udělal. Dvakrát jsem vyhrál pohár, se Slovanem Bratislava jsem vyhrál Superpohár, hrál s ním Evropskou ligu, dostal jsem Teplice do pohárů, se Spartou jsem hrál jako poslední trenér Ligu mistrů. Když mě vyhodili, měl jsem po podzimu devět bodů náskok. Pak jsem byl v oddílech, které nebyly finančně ani materiálně tak zabezpečené, ale svůj džob jsem udělal. Odešel jsem do Austrálie, do neznáma. Z kluků jsem udělal olympioniky, pak to finančně zkrachovalo, ale to je všechno život. Myslíte, že je to neúspěch? To nezpochybňuju.

Spíš mě zajímá, zda jste přemýšlel, proč v Česku nedostanete práci?

„Protože Straka je takový, jaký je. Přímý, řekne svůj názor. V Ismaily jsem ho řekl taky. Měnit se nebudu, jdu si svojí cestou. Buď mě lidi berou, nebo ne. Jsem upřímný člověk. Každému tady se můžu podívat do očí. U ostatních pochybuji.“

Jak to myslíte?

„Hodně lidí mělo radost, že jsem v Egyptě skončil. Že se mi nedaří, že je Straka zase na ulici. Beru to. Jen mě štve, že je s tím konfrontovaná moje paní, aniž by někomu něco udělala. Chodí jí zprávy typu, že má manžela zase na dlažbě. Nejhorší je, že to jsou moji kamarádi. A klidně napište, že jsou to svině.“

Když vás tak poslouchám, máte ještě chuť pracovat v Česku?

„Ne. Ne.“

Čistě hypoteticky: nabídku Sparty byste nevzal?

„Ne. Sám víte, že je to utopie. Kdyby o mě stála, už v ní dávno jsem. Dřív bylo takových šancí se tam dostat...“

Trénoval jste všechny české top kluby. V Plzni nedávno skončil Roman Pivarník, i když Viktoria vedla ligu. Zarazilo vás to?

„Sám jsem to zažil ve Spartě s devítibodovým náskokem."

Ptám se, proč musel Pivarník skončit u týmu, který měl našlápnuto na titul?

"Nakonec se ukázalo, že s novou trenérskou dvojicí Plzeň nezvládne zápasy, které by zvládnout měla.“

Jaký máte názor na vývoj ve Spartě?

„Vždyť je super, co tam dělají. Dokonce jsem slyšel, že hledají italského trenéra. Tak se na Letné asi budou vařit špagety. (směje se) Nechci to moc analyzovat, od toho jste tady vy. Pro mě je to hrozně smutný příběh. Vždyť tam jsou kompetentní lidi."

Když má každý tak obrovské zkušenosti, měla být Sparta někde jinde, ne?

"Každý sparťan, kterého znám, jen kroutí hlavou. Podívejte se na Slavii. Udělala fantastický tah s Jardou Šilhavým. Je to nejlépe postavený tým v lize.“