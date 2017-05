Žalobce chce Peltu poslat do vazby! Policie má odposlechy, šlo i o moc

Žalobci chtějí poslat předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu do vazby. Vyšetřovatelé vyslýchali nejmocnějšího muže českého fotbalu od čtvrtečního rána v kauze dotací ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zadrženo bylo celkem deset lidí, třem z nich bylo sděleno i obvinění. Vedle Miroslava Pelty byl návrh na uvalení vazby podán i na náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, třetím obviněným by měl být Zdeněk Bříza, bývalý šéf odboru sportu MŠMT. Mezi obviněnými podle informací iSport.cz figuruje také Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. Průběh událostí sledujeme ONLINE.

22:20 „Ze záznamu hovorů mezi Kratochvílovou a Peltou bylo zjištěno, že na seznamu 50 podpořených se nachází 19 projektů, jejichž podporu řešila Kratochvílová s Peltou ještě před jejich hodnocením expertní komisí,“ uvádějí vyšetřovatelé.

22:00 Bližší pohled na to, co dávají policisté Peltovi za vinu, přinášejí policejní dokumenty, ze kterých cituje Seznam.cz. Podle policistů se Miroslav Pelta domlouval na přípravě dotačních programů s další obviněnou Simonou Kratochvílovou a rozdělování peněz pak údajně ovlivňovali ve svůj prospěch nebo prospěch svých blízkých. Policie má podle serveru také záznamy telefonních hovorů, ve kterých se oba baví o tom, koho vlivného či s vazbou na politiky podpořit. Z toho pak měl Peltovi plynout osobní profit - upevňoval si tak prý své postavení ve fotbale i obchodní vztahy.

20:43 Podle důvěryhodných informací deníku Sport je druhou z osob, na kterou byl podán návrh na uvalení vazby, šéf FAČR Miroslav Pelta. Soud by o návrhu měl rozhodovat od pátečního rána. "Fotbalová asociace České republiky vzala na vědomí informaci, že na předsedu asociace Miroslava Peltu byl podán návrh na vzetí do vazby a nyní čeká na výsledky vazebního řízení. Nastalou situací se bude zabývat na svém mimořádném zasedání výkonný výbor," stojí v prohlášení FAČR.

20:33 V pondělí by se také měl sejít mimořádný Výkonný výbor FAČR, který se bude situací zabývat. Už za měsíc by také měla Valná hromada volit nového předsedu, Miroslav Pelta byl zatím jediným kandidátem.

20:00 Žalobci podali podle informací iSport.cz návrh na vzetí do vazby u dvou lidí. Má jít o náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, druhá osoba je zatím neznámá, ale měl by jí být jeden ze dvou dalších obviněných, tedy buď Miroslav Pelta, nebo Zdeněk Bříza, bývalý šéf odboru sportu MŠMT. Naopak ve vazbě by neměl skončit Karel Březina, o němž mluvil Andrej Babiš. Tři z deseti zadržených v kauze už byli propuštěni, nicméně třeba předseda ČUS Miroslav Jansta by měl být v Teplicích vyslýchán až do rána.

17:50 Policie v noci zasahovala také v domě Miroslava Pelty v Jablonci. Podívejte se.

17:45 Fotbalová asociace ČR odmítá, že by špatně zacházela s dotačními zdroji z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou podle jejího vyjádření rozdělovány transparentně a jejich využití je důkladně kontrolováno. Kvůli investičním dotacím z ministerstva spustila policie rozsáhlé vyšetřování a zadržela i předsedu FAČR Miroslava Peltu. "FAČR deklaruje, že se všemi finančními a dotačními prostředky nakládá maximálně efektivně a zcela transparentně, což dokazují také pravidelné důkladné a kontrolní mechanismy," uvedla FAČR v tiskovém prohlášení. Výrazné zvýšení dotací do fotbalu, na které upozorňují média, podle FAČR vychází ze změny loterijního zákona. "Důvodem mediálně často zmiňovaného meziročního navýšení dotačního programu V. ze 188 milionů korun na 384 milionů korun byla změna loterijního zákona. Na jejím základě jsou finanční zdroje pro sport z loterií odváděny přímo do státního rozpočtu a pro jednotlivé sportovní organizace jsou tak následně rozdělovány přímo z MŠMT," uvádí Fotbalová asociace.

17:25 Ministr financí Andrej Babiš v rozhovoru pro DVTV uvedl, že vedle náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové je ve vazbě také Karel Březina, pražský zastupitel a poradce pro sport ministryně školství Kateřiny Valachové.



17:00 Obviněnou právnickou osobou v souvilosti s dotacemi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy má být podle informací iSport.cz Fotbalová asociace ČR.



16:50 Žalobci zatím navrhli vazbu pro jednu osobu ze tří obviněných v souvislosti se státními dotacemi z ministerstva školství na sport. Policisté zadrželi celkem deset lidí. Na webu o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle serveru Aktuálně.cz se návrh na vzetí do vazby týká náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové. "V trestní věci vedené v souvislosti s dotačními programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory sportu bylo zadrženo deset osob, kdy u jedné z těchto osob již byl podán příslušnému soudu návrh na vzetí do vazby," uvedl státní zástupce Ondřej Trčka.

16:25 Podle informací České televize měli žalobci podat zatím v souvislosti s vyšetřováním jeden návrh na uvalení vazby.



15:30 Jak na situaci kolem českého fotbalu reagují jeho hlavní sponzoři? Nikdo zatím neuvažuje o tom, že by od podpory upustil.

T-Mobile, který je dlouholetým partnerem fotbalové reprezentace, se podle mluvčí Martiny Kemrové poslední dobou soustředí především na podporu fanoušků a fandění v rámci aktivity #fotbalvsrdci. "Nicméně stávající kauzu budeme rozhodně pozorně sledovat," uvedla. Operátor má s fotbalisty smlouvu do roku 2020.

"Situaci a její další vývoj budeme jako partneři fotbalové asociace určitě sledovat," uvedl Josef Neumann, generální ředitel společnosti PepsiCo ČR, která uzavřela partnerství s FAČR v roce 2015.

Podobně reaguje i skupina AAA Auto, která má od loňského září smlouvy s FAČR, Ligovou fotbalovou asociací a společností STES. "Spolupráce s českým fotbalem byla loni v září domluvena na dva roky. Jednotlivým ligovým klubům poskytujeme stabilně 105 automobilů v hodnotě cca 70 milionů korun. V současné chvíli o změně smluv neuvažujeme," uvedl provozní ředitel AAA Petr Vaněček.

K aktuální situaci se zatím nechtěla vyjadřovat sázková společnost Fortuna, která je od října titulárním sponzorem druhé nejvyšší soutěže, ani maďarská ropná skupina MOL, jejíž jméno nese fotbalový pohár.

14:40 Půjde některý z obviněných v kauze do vazby? Rozhodnout se má později večer. Záležet bude na tom, jestli budou jednotliví aktéři kauzy při výslechu vypovídat, informuje web Seznam Zprávy.



12:15 Právní zástupce České unie sportu Prokop Beneš pro iSport.cz potvrdil, že v kancelářích organizace probíhá policejní šetření. „Mohu potvrdit, že v sídle ČUS dochází k úkonům trestního řízení, jejichž účelem je zajištění důkazů ohledně nakládaní s investičními dotacemi. ČUS jako právnická osoba však není obviněna z žádného trestného činu a podle mých informací nebyl obviněn ani předseda ČUS Miroslav Jansta.“



10:30 Policie zasahovala i v sídle České unie sportu. Její místopředseda Marek Hájek k tomu poskytl prohlášení médiím: "V souvislosti s vyšetřováním, které Policie ČR zahájila v sídle FAČR dne 3. května, zapečetily policejní orgány toho dne večer také tři kanceláře v sídle České unie sportu. V současné době nevíme, co je smyslem a cílem této akce, a čekáme na vysvětlení a další informace orgánů činných v trestním řízení. Česká unie sportu je přesvědčena, že její hospodaření je bezproblémové a mnohokrát deklarovala, že i v případě čerpání státních dotací vždy zastávala maximální transparentnost."



10:02 Policie i dnes pokračuje ve vyšetřování na magistrátu. "Policisté se nacházejí v budově na náměstí Franze Kafky, kde včera nestihli stáhnout všechna potřebná data ze serverů, a pokračují ve vyšetřování v kanceláři ve Škodově paláci. Podle našich informací ani pokračující vyšetřování nijak nesouvisí s činností města," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

8:25 Výslech se odehrává v policejní budově v centru Prahy. Pelta byl až do nočních hodin na Strahově, kde policistům předkládal všechny potřebné dokumenty.

0:20 Fotograf deníku Sport zachytil Miroslava Peltu při odjezdu pryč zhruba dvacet minut po půlnoci. Hlavu měl skrytou pod modrým ručníkem.

Co se stalo ve středu?

Ve středu vyšetřovatelé vyslechli podle ČT asi šest osob. Pelta byl ve středu jedním z nejméně pěti zadržených, policie od rána zasahovala vedle sídla fotbalové asociace i na ministerstvu školství, pražském magistrátu a také na stadionu jabloneckého klubu, který Pelta spoluvlastní.

Šerák ve středu novinářům řekl, že šéf FAČR byl zadržen kvůli tomu, aby pomáhal při prohlídkách v prostorách svazu. Informace o obvinění Pelty nepotvrdil.

Zadrženi byli také náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová, předseda České unie sportu Miroslav Jansta, pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD) a ředitelka odboru sportu na magistrátu Soňa Fáberová.

V souvislosti se státními dotacemi byly podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové obviněny tři osoby a jedna firma ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení při správě cizího majetku.