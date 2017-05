Proč Berbr nechce být předsedou? Setkání s Křetínským mělo vliv, řekl

Proč jste se rozhodl nekandidovat na předsedu FAČR?

„Poslouchám fotbalové prostředí, mé rozhodnutí nebylo jednoduché. Dostal jsem 21 nominací na předsedu, přesto kandidovat nebudu. Důvody jsou tři. Nechci jitřit fotbalové ani společenské prostředí, některými lidmi je má osoba vnímána velmi kontroverzně. Chci, aby se dění ve fotbale zklidnilo.“

A další důvody?

„Druhý důvod je osobní. Mirek Pelta byl a je můj kamarád, nikde není napsáno, jestli je vinen. Jednou se vrátí z vazby a chci s ním normálně komunikovat. Nezdá se mi etické, abych zaujal jeho místo, vůči němu ani jeho rodině. Třetí důvod je politický. Myslím si, že v tomto státě ví pouze tři až pět lidí, co vůbec předseda svazu musí dělat. Byl jsem s ním (Peltou) tady na asociaci čtyři roky, ale až nyní zažívám, co to vlastně znamená. Můj svět ve fotbale je úplně jinde. Je to fotbal, jsou to okresní a krajské fotbalové svazy, tam znám všechny delegáty, jejich jména, děti, příběhy, rodiny. Jsou to všechny amatérské soutěže, projekty mládeže, akademie, u kterých jsem od začátku stál. Nechci se stát politikem, ale jak nyní zjišťuji, funkce předsedy je naprosto politická.“

Budete kandidovat na místopředsedu?

„Mé rozhodnutí nekandidovat se týká na pozici předsedy, má kandidatura na místopředsedu je podaná tři týdny. Dnes došlo k jednání mezi mnou a panem Křetínským. Jednání bylo velmi vstřícné, racionální z obou stran. Variant na valnou hromadu je mnoho, teprve přijde čas, jak to všechno dopadne.“

Uzávěrka kandidátek na předsedu končí v pátek o půlnoci. Objeví se ještě jiný kandidát, než pan Pelta?

„Děláme všechno možné pro to, aby doktor Šerák (Peltův obhájce - pozn. red.) přivezl stažení jeho kandidatury z funkce předsedy. Takový byl vůči Mirkovi pokyn. On s tím, ještě když byl ve vazbě v Ruzyni, souhlasil.“

Dovedete si představit, že by Pelta v případě svého očištění kandidoval na předsedu?

„V tomto momentu ne, byť ho mám rád.“

Proč chcete, aby stáhl kandidaturu?

„Odpovím lidově. Když se stáhne ze všech funkcí, mizí u něj jeden důvod vazby, že ze své funkce nemůže dál ovlivňovat další vývoj vyšetřování. Doporučili mu to právníci.“

Shodli jste se na schůzce s panem Křetínským na jednom kandidátovi?

„Společné jméno z naší schůzky nevzešlo, jednání ještě budou pokračovat. Koho z kandidátů upřednostňuji, na to v tuhle chvíli nemůžu odpovědět.“

Byl jste jím na schůzce vyzván, abyste zmizel z výkonného výboru?

„Ne, nebyl. Ale možné varianty jsou všechny.“

Ovlivnil Daniel Křetínský vaše rozhodnutí nekandidovat na předsedu?

„Vycházíme spolu velmi dobře. On má úžasnou mluvu, mělo to velký vliv.“

Co očekáváte od valné hromady?

„Při valné hromadě může nastat spousta variant. Může se zablokovat program a končí to. Druhá je, že žádný předseda nebude zvolen, tím valná hromada také končí a jde se domů. Momentálně jsme ve stavu, a to musím pochválit Dušana Svobodu (předsedu Ligové fotbalové asociace) i doktora Křetínského (majitele Sparty), že ani jedna strana si nepřeje zablokování valné hromady. Přejeme si, aby bylo zvolené nové vedení.“

Co říkáte na jednání zástupců profesionálního fotbalu?

„Jejich reakce jsou pochopitelné, vidí to ze své pozice. Vnímám jejich argumentaci, musím říct, že jsem připravený s nimi racionálně o všem jednat. Musí to být skutečné jednání. Přiznávám, že někdy plácám nesmysly, ale tady myslím, že s nimi se domluvíme.“

Domluvíte se s nimi na jednom kandidátovi?

„Můj odhad? Do valné hromady to bude více jmen.“