Slavia reaguje na vyjádření komise. Chce slyšet záznam, jak VAR řešil Vydrův faul
Rozhodčí Jan Všetečka udělal v derby chybu, když nevyloučil Patrika Vydru za podrážku na holeni Ivana Schranze. Z potíže ho nevytáhl ani VAR Karel Rouček, který se rozhodl neintervenovat. Mlčení u videa označila za pochybení i komise rozhodčích. Nyní reaguje poškozená Slavia – chce slyšet, jak k takovému rozhodnutí došlo.
Klub vyjádření publikoval na svém webu i sociálních sítích. „Jsme rádi, že byla tato chyba pojmenována, přesto pro nás zůstává nepochopitelné, proč k zásahu ze strany VAR nedošlo. Prioritou rozhodčích by měla být vždy ochrana zdraví hráčů. V tomto případě šlo o zákrok, který mohl mít vážné následky, a právě proto považujeme za důležité, aby byl celý proces posuzování situace maximálně transparentní,“ začíná červenobílý klub a vyzývá komisi k dalšímu kroku.
„Za férové bychom považovali, aby komise rozhodčích po vzoru anglické Premier League zveřejnila záznam komunikace z VAR místnosti. Jen tak lze dát fanouškům i klubům jasnou odpověď, jak k této situaci došlo.“
Karel Rouček nepatří k oblíbeným rozhodčím Slavie, což vyjádřil po zápase i trenér Jindřich Trpišovský. „Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně.“
Jak zareaguje komise, není jasné. Zveřejňování záznamu bývá naprosto výjimečnou záležitostí.
Připomeňme čistě pravidlově, že pokud by VAR intervenoval, hlavní Všetečka by se šel podívat k monitoru. Není nutně jisté, že by se rozhodl pro červenou kartu – po zápase prohlásil, že měl dát žlutou. A tu by po přezkumu skutečně mohl udělit, byť byl volán kvůli potenciální červené. Ve Vydrově případě by byla druhá a sparťan by tak či tak musel do kabiny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu