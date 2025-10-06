Předplatné

Slavia reaguje na vyjádření komise. Chce slyšet záznam, jak VAR řešil Vydrův faul

Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC • Zdroj: iSport.tv
Christos Zafeiris si žádá faul od suího Jana Všetečky
Sudí Jan Všetečka kárá Tomáše Chorého
Čtvrtý rozhodčí mezi Jindřichem Trpišovským a Brianem Priskem si toho z laviček také mnoho vyslechl
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Slávistický obránce Tomáš Vlček viděl v 66. minutě červenou kartu
Chance Liga
Rozhodčí Jan Všetečka udělal v derby chybu, když nevyloučil Patrika Vydru za podrážku na holeni Ivana Schranze. Z potíže ho nevytáhl ani VAR Karel Rouček, který se rozhodl neintervenovat. Mlčení u videa označila za pochybení i komise rozhodčích. Nyní reaguje poškozená Slavia – chce slyšet, jak k takovému rozhodnutí došlo.

Klub vyjádření publikoval na svém webu i sociálních sítích. „Jsme rádi, že byla tato chyba pojmenována, přesto pro nás zůstává nepochopitelné, proč k zásahu ze strany VAR nedošlo. Prioritou rozhodčích by měla být vždy ochrana zdraví hráčů. V tomto případě šlo o zákrok, který mohl mít vážné následky, a právě proto považujeme za důležité, aby byl celý proces posuzování situace maximálně transparentní,“ začíná červenobílý klub a vyzývá komisi k dalšímu kroku.

„Za férové bychom považovali, aby komise rozhodčích po vzoru anglické Premier League zveřejnila záznam komunikace z VAR místnosti. Jen tak lze dát fanouškům i klubům jasnou odpověď, jak k této situaci došlo.“

Karel Rouček nepatří k oblíbeným rozhodčím Slavie, což vyjádřil po zápase i trenér Jindřich Trpišovský. „Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně.“

Jak zareaguje komise, není jasné. Zveřejňování záznamu bývá naprosto výjimečnou záležitostí.

Připomeňme čistě pravidlově, že pokud by VAR intervenoval, hlavní Všetečka by se šel podívat k monitoru. Není nutně jisté, že by se rozhodl pro červenou kartu – po zápase prohlásil, že měl dát žlutou. A tu by po přezkumu skutečně mohl udělit, byť byl volán kvůli potenciální červené. Ve Vydrově případě by byla druhá a sparťan by tak či tak musel do kabiny.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
