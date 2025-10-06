Předplatné

Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC

Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC • Zdroj: iSport.tv
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Albion Rrahmani v úvodu druhého poločasu neproměnil velkou příležitost
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance zkraje druhého poločasu
Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z úvodní branky derby na hřišti Sparty
Prince Adu v závěru prvního poločasu vyrovnal domácí duel proti Hradci Králové na 1:1
Plzeňský kouč Marek Bakoš během domácího duelu proti Hradci Králové
TV iSport
Chance Liga
Bořil coby expert na derby, Vydra měl jít ven, Mercado buší na dveře trojzubce, měl Priske střídat jinak? Nedělní remíza 1:1 v derby nabídla novému dílu Ligy naruby dostatek „studijního materiálu“, který tentokrát zaplnil i část bonusu. „Trpišovský šel do sympatického risku, který připomínal starou Slavii, ne tu proti Interu,“ prohlásil redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „Zranitelnou Plzeň“ sledoval dvakrát v týdnu Jonáš Bartoš, „hanácké soukolí“ pro změnu popisuje Michal Kvasnica.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

