Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC
Bořil coby expert na derby, Vydra měl jít ven, Mercado buší na dveře trojzubce, měl Priske střídat jinak? Nedělní remíza 1:1 v derby nabídla novému dílu Ligy naruby dostatek „studijního materiálu“, který tentokrát zaplnil i část bonusu. „Trpišovský šel do sympatického risku, který připomínal starou Slavii, ne tu proti Interu,“ prohlásil redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „Zranitelnou Plzeň“ sledoval dvakrát v týdnu Jonáš Bartoš, „hanácké soukolí“ pro změnu popisuje Michal Kvasnica.