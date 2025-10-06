Vítězný gól při debutu v základu. Splněný sen, říká Šín. Přítelkyně se musela vrátit domů
Na nové prostředí si pořád ještě musí lehce zvykat, ale rytmus nizozemské ligy už Matěj Šín postupně chytá. Dokázal to i v posledním ligovém kole, kdy výrazně přispěl k výhře 2:1 AZ Alkmaar proti Telstaru. Na tuhle chvíli čekal – poprvé nastoupil v základní sestavě a připsal si i první gól. Navíc šlo o vítězný zásah. „Je to jako sen. Poprvé v základní jedenáctce a hned gól!“ culil se v rozhovoru pro klubovou televizi.
Celému týmu se v poslední době příliš nedařilo. Alkmaar si mohl vyčítat nedostatečné výsledky ve všech z posledních čtyř kol. Doma v lize dvakrát prohospodařil vedení a jen remizoval s Feyenoordem (3:3) a Zwolle (2:2). A bylo ještě hůř. V minulém kole prohrál na půdě Nijmegenu 1:2 a v týdnu schytal ostudných 0:4 od AEK Larnaca v Konferenční lize.
I proto sáhl trenér Maarten Martens ke změně a od první minuty vůbec poprvé vyslal na plac českého mladíka. „Nesmíme zapomínat, že jsme měli fyzicky i mentálně náročný týden. Kluci to ale zvládli skvěle a získali zpátky svěžest,“ pravil spokojený kouč po první výhře za tři týdny.
A Šín se mu odvděčil výkonem plným energie i pohotových řešení. Už v úvodu duelu zachytil nepřesnou rozehrávku soupeře a okamžitě poslal míč dopředu na výborně postaveného Isaka Jensena, jemuž obrovskou šanci sebral obránce jen s pomocí faulu. Z nařízené penalty pak Mexx Meerdink poslal domácí do vedení.
O další výbuch radosti na dvacetitisícovém stadionu se už postaral sám český záložník. V nastavení první půle si výborně naběhl za obranu a dostal se do zakončení. Jeho první střelu ještě skluzující obránce odvrátil do tyče, ale rychlý blonďák se k odraženému míči prodral ze všech nejrychleji, snadnou dorážkou do prázdné branky zvýšil na 2:0 a mohl slavit svůj první gól v Nizozemsku.
„Viděl jsem volný prostor a věděl jsem, že mě Sven najde, protože má úžasný přehled,“ popsal situaci před brankou. „Nedal jsem si úplně dobrý dotek, ale naštěstí se od tyče odrazil míč zpátky ke mně, takže jsem dal gól – a bylo to skvělé,“ usmíval se bývalý Baníkovec od ucha k uchu.
Po přestávce sice hosté snížili a ještě zdramatizovali závěr, ale Alkmaar další ztrátu nedopustil a přerušil nepříznivou sérii čtyř utkání bez výhry. „Byli jsme dominantní v celém zápase a bereme zasloužené tři body,“ hodnotil Šín. „Škoda jen, že se nám nepodařilo vstřelit třetí gól, který by utkání definitivně rozhodl,“ mrzely ho další zahozené šance týmu.
On sám opustil trávník v 70. minutě a závěrečné šance soupeře napjatě sledoval už z lavičky. Jeho spoluhráči i s malou porcí štěstí hektický konec ustáli a 21letý Čech si mohl vychutnat oslavy. První start v základní sestavě mu vyšel přesně podle představ. „Myslím, že jsem podal dobrý výkon. Udělal jsem i pár chyb, ale hrál jsem s volností a sebevědomím. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k bodům i gólem. Určitě na tenhle zápas budu rád vzpomínat,“ radoval se střelec rozhodující branky.
Gólovou premiéru se nechystal nijak oslavit. „Jsem tu sám, protože moje přítelkyně se musela vrátit zpátky domů. Zavolám jí i rodičům, jinak to slavit nebudu," prozradil člen širšího reprezentačního kádru.
|1.
|Feyenoord Rotterdam
|18:6
|22
|2.
|PSV Eindhoven
|25:11
|19
|3.
|Ajax Amsterdam
|17:10
|16
|4.
|Alkmaar
|17:12
|15
|5.
|Groningen
|14:11
|15
|6.
|Nijmegen
|22:14
|13
|7.
|Twente Enschede
|14:11
|13
|8.
|Sittard
|13:12
|13
|9.
|Utrecht
|15:10
|10
|10.
|Deventer
|14:14
|10
|11.
|Sparta Rotterdam
|11:22
|10
|12.
|Heerenveen
|12:13
|9
|13.
|Volendam
|9:13
|7
|14.
|Telstar
|10:15
|7
|15.
|Breda
|8:14
|7
|16.
|Zwolle
|7:15
|7
|17.
|Excelsior Rotterdam
|7:17
|6
|18.
|Almelo
|7:20
|3