Předplatné

Souboj stylů: Sparta přehrávala soupeře i bez červené. Slavia odvážná i pragmatická

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Trenéři Brian Priske a Jindřich Trpišovský během 315. derby pražských S
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
17
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

ANALÝZA SPORTU | Nerozhodné derby, dělba bodů. Na červené zákroky vyrovnané, ačkoliv kartu viděl jen hostující Tomáš Vlček. Vzhledem k vývoji, a místu konání zápasu odešla z utkání s lepší náladou zřejmě Slavia. Ale co o obou týmech řeklo samotné dění na hřišti? Jak poukazují data, Sparta byla i při hře jedenáct na jedenáct lepším a více kombinačním týmem, zatímco Jindřich Trpišovský pokračuje v pragmatičtějších metodách. I když… jedním tahem ukázal i odvážnou tvář.

Při pohledu na srovnávací data z 315. derby není radno dělat rychlé soudy. Když venkovní tým hraje půl hodiny v deseti, je jasné, že ve většině metrik skončí až jako druhý. Ale když se zaměříme na statistiky do Vlčkova červeného trestu, potvrdí se dojem, který dost možná měli fanoušci, novináři, experti či nestranní pozorovatelé. Sparta byla lepší. V čem? Především ve hře dopředu. 

Pojďme do detailu. V číslech do 66. minuty najdeme jen pár věcí, ve kterých Slavia soupeře předčila. A jsou to metriky pro hosty celkem signifikantní. Úspěšnost ve vzdušných soubojích (60 % ku 40 %), obranných zákrocích (64 % ku 44 %) a poměru dlouhých přihrávek (28,4 % ku 15,7 %). Zatímco první dva údaje popisují povedené představení v určité fotbalové disciplíně, ten druhý spíše poukazuje na styl hry. Srovnání počtu nakopnutých balonů podtrhují Priskeho slova: „Chtěli jsme hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně.“

Tím se dostáváme k číslům, která mluví pro Spartu.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů