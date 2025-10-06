Souboj stylů: Sparta přehrávala soupeře i bez červené. Slavia odvážná i pragmatická
ANALÝZA SPORTU | Nerozhodné derby, dělba bodů. Na červené zákroky vyrovnané, ačkoliv kartu viděl jen hostující Tomáš Vlček. Vzhledem k vývoji, a místu konání zápasu odešla z utkání s lepší náladou zřejmě Slavia. Ale co o obou týmech řeklo samotné dění na hřišti? Jak poukazují data, Sparta byla i při hře jedenáct na jedenáct lepším a více kombinačním týmem, zatímco Jindřich Trpišovský pokračuje v pragmatičtějších metodách. I když… jedním tahem ukázal i odvážnou tvář.
Při pohledu na srovnávací data z 315. derby není radno dělat rychlé soudy. Když venkovní tým hraje půl hodiny v deseti, je jasné, že ve většině metrik skončí až jako druhý. Ale když se zaměříme na statistiky do Vlčkova červeného trestu, potvrdí se dojem, který dost možná měli fanoušci, novináři, experti či nestranní pozorovatelé. Sparta byla lepší. V čem? Především ve hře dopředu.
Pojďme do detailu. V číslech do 66. minuty najdeme jen pár věcí, ve kterých Slavia soupeře předčila. A jsou to metriky pro hosty celkem signifikantní. Úspěšnost ve vzdušných soubojích (60 % ku 40 %), obranných zákrocích (64 % ku 44 %) a poměru dlouhých přihrávek (28,4 % ku 15,7 %). Zatímco první dva údaje popisují povedené představení v určité fotbalové disciplíně, ten druhý spíše poukazuje na styl hry. Srovnání počtu nakopnutých balonů podtrhují Priskeho slova: „Chtěli jsme hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně.“
Tím se dostáváme k číslům, která mluví pro Spartu.