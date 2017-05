Konec sponzora? Liga to ví už od ledna, teď jedná se třemi subjekty

Se třemi společnostmi vede aktuálně jednání vedení fotbalu kvůli sponzorství nejvyšší soutěže. Být mezi nimi má autobazar AAA Auto, pivní gigant Plzeňský Prazdroj (konkrétně jeho značka Gambrinus) a nejmenovaná firma, jež má blízko světu onlinu. Zda se některá z nich stane novým titulárním ligovým sponzorem, je však zatím v nedohlednu. Naopak ePojisteni.cz zcela jistě končí a pro vedení ligy to na rozdíl od veřejnosti není novinka. Společnost to totiž STESu (marketingová firma FAČR) poprvé oznámila už na konci ledna.

Vypadalo to jako blesk z čistého nebe a možná reakce na aktuální dotační kauzu. Tak to bylo i mnohými prezentováno. Fakticky ale fotbalová liga přišla o titulárního sponzora pro příští sezonu už mnohem dřív. Na konci ledna, několik týdnů před vypuknutím kauzy. Právě poslední lednový den byl totiž podle informací Sportu momentem, kdy společnost ePojisteni.cz oznámila STESu, že ve spolupráci pro další sezonu nemíní pokračovat. Roli podle všeho hrály změna majitele i analýza, která říkala, že marketingově ePojisteni.cz už během první sezony více méně naplnilo potenciál kontraktu s fotbalem.

„Bylo to pro všechny docela velké překvapení. Výstupní klauzuli totiž využili v poslední možný den,“ říká zdroj blízký vedení FAČR. O jaké klauzuli je řeč? Společnost ePojisteni.cz měla právě do konce ledna možnost vyvázat se z partnerství na další rok. Pokud by to neudělala, kontrakt by byl automaticky prodloužen až do konce sezony 2017/18. Tedy do doby, kdy se fotbal od nejnižších soutěží až po první ligu na šest let přebarví do žlutočerných barev sázkové kanceláře Fortuna.

Proč se ale o ukončení spolupráce mezi ligou a ePojisteni.cz dosud nemluvilo? Podle informací iSport.cz i proto, že ještě před začátkem dotační kauzy probíhala mezi největším poskytovatelem pojištění v Česku a předsedou FAČR Miroslavem Peltou jednání, zda by přece jen nešlo spolupráci prodloužit.

Firma ePojisteni.cz ale údajně chtěla fotbalu garantovat jen část ze zhruba 30 milionů korun, které v právě skončené sezoně FAČRu vyplatila. Zbytek podmiňovala obchodní spoluprací, kdy by fotbal svému sponzorovi přímo garantoval určitý nárůst uživatelů jejích pojišťovacích služeb. Například z řad členů asociace. A až poté by zbytek peněz případně dostal na účet. Do takové spolupráce se ale fotbalu nechtělo a později jednání nadobro přerušila fotbalová kauza.

<p><span>Až do posledního kola probíhal souboj o titul mezi Slavií a Plzní. Kdy měla navrch Plzeň a kdy se situace otočila? Podívejte se na mistrovské dostihy v grafickém videu TV iSport.</span></p> Mistrovské dostihy bod po bodu: Jak se Slavia s Plzní rvaly o titul?

Jak tedy liga překlene rok před tím, než se přivalí miliony z obřího šestiletého kontraktu s Fortunou? Vedení fotbalu vede podle informací iSport.cz v nepřehledném předvolebním čase jednání se třemi subjekty. Dva z nich jsou stávajícími sponzoři – AAA Auto a Plzeňský Prazdroj, jehož značku Gambrinus už v minulosti liga v názvu měla. Třetí firma, která o spolupráci projevila zájem, má mít blízko ke světu onlinu.

Ve hře je ale i varianta, že příští rok se odjede bez titulárního sponzora a soutěž bude prostě jen 1. liga. Pokud by totiž nikdo nenabídl adekvátní částku (cca 30 milionů Kč a více), STES nechce sponzorství devalvovat dohodou za každou cenu. Tedy fakticky cenou příliš nízkou…

Vedle ePojisteni.cz může fotbal navíc v brzké době řešit ještě jeden sponzorský problém. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který v Evropě zastupuje zájmy čínské investiční skupiny CEFC, totiž v souvislosti s pátečními fotbalovými volbami pohrozil odchodem. „Jestliže bude zvoleno Berbrovo vedení FAČR, CEFC bude v pondělí firmu ePojisteni.cz v jejím kroku ukončení partnerství následovat,“ uvedl Tvrdík na twitterovém účtu poté, co vyšlo najevo, že ePojisteni.cz opouští ligu, jejímž aktuálním mistrem se stala právě Slavia. To, že na rozdíl od CEFC k tomu ePojisteni.cz vedou spíše jiné důvody, už by na věci nic neměnilo.

Fotbal by přišel o zhruba 22 milionů korun ročně, které nyní proudí od CEFC na podporu reprezentačních týmů. Od mládežnických až po Jarolímovo áčko.