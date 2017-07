Pelta řešil dotace: Už víš, kudy běží zajíc. Já bych z toho vybruslil

• PELTA: Máš to správně. Já jsem z toho taky špatnej. Ale neřešíme žádný zvěrstva. O práci vůbec. • KRATOCHVÍLOVÁ: Já vím, ale co když někdo zveřejní ty naše sms. Hele to by mi fakt skončil život. • PELTA: Fakt jo. • KRATOCHVÍLOVÁ: Fakt, to je hrozná, hrozný. • PELTA: Co by se stalo? Pochopil by tě. Já jo, já bych z toho vybruslil • KRATOCHVÍLOVÁ: Já bych z toho nevybruslila. Počkej, já bych to neměla nejhorší doma, já bych to měla před všema lidma s kterýma dvacet let dělám. Já su Mirek Dušín chápeš. Já si to neumím představit, to by bylo hrozný. • PELTA: Hele si píšeme náznaky to stačí. (větě je špatně rozumět) • KRATOCHVÍLOVÁ: Hlavně je to za tři. • PELTA: Jo tak to ne. • KRATOCHVÍLOVÁ: Jo, hele já to opakuji šestkrát. To by bylo hrozný, to by bylo hrozný, to by mi fakt skončil život. • PELTA: To by byla škoda. • KRATOCHVÍLOVÁ: Ty jsi taková mrcha. • PELTA: Hele já nemám důvod. Já nemám žádný výhody. Já to říkám, tak jak to cítím. • KRATOCHVÍLOVÁ: Hele, víš co, mám hrozně dobrej pocit. Já ti to chci říct, že my jsme fakt dobrá čtverka s těma dvěma. • PELTA: Jo, tak v tom umíme jezdit. Hele Mireček je velkej Mireček, takovej, že ani ten Sobotka neví, kdy ho potřebuje. Někdy jo, někdy ne. Má ho rád, spíš né, než jo. Karel je zase miláček Sobotky, ten to vyvažuje všechno a já jsem ulice. • KRATOCHVÍLOVÁ: A já. • PELTA: A já jsem šéf největšího sportu a tím zároveň jako, a ty jsi šíbr. • KRATOCHVÍLOVÁ: Já jsem Mirek Dušín. • PELTA: Ty jsi šíbr. Ty jsi vychcaná, já to na tobě vidím. Nemyslím to, tobě nikdo nevěří, že jsi neutržená. • KRATOCHVÍLOVÁ: Cože su? • PELTA: Neutržená, ty už víš, kudy běží zajíc. Ty jsi bystrá, jsi rychlá. • KRATOCHVÍLOVÁ: Achch, no jo no. • PELTA: A tady s tím pracuj nějak operativně, jenom slušně, protože tyhle ty blbečkové jenom zapíčovali, protože, když (slovu není rozumět) jenom projekty.