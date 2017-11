FAČR nabízí Praze stadion na Strahově. Krnáčová investici odmítá

"Mohu potvrdit, že jsme tu nabídku dostali, ale ještě jsme se o ní neměli čas bavit. Pokud ale budu mluvit za sebe, tak si nemyslím, že bychom chtěli ten stadion kupovat. Nebyla by to rozumná investice," uvedla Krnáčová (ANO).

Také radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) České televizi řekl, že vedení města o nabídce ještě nejednalo. "Ale pokud mohu vyjádřit osobní názor, tak to moc velkou podporu mít nebude," řekl.

O prodeji strahovského stadionu se mluvilo už v dubnu, kdy se spekulovalo o zájmu developerů, kteří by tu mohli postavit lukrativní byty s výhledem na město. Magistrát chce ale v územním plánu zachovat Strahov jako sportoviště. Nyní se tak FAČR s nabídkou na prodej obrátila přímo na Prahu a 20. listopadu zaslala primátorce Krnáčové a zastupitelům dopis, který podepsal místopředseda FAČR Roman Berbr. Odpověď svaz žádá do 31. ledna 2018.

"Vzhledem k přetrvávajícím finančním závazkům a obecně tíživé finanční situaci se rozhodlo vedení FAČR zahájit jednání o prodeji stadionu Evžena Rošického. Jako první se FAČR obrátila zcela přirozeně na zastupitelstvo hlavního města Prahy," uvedla FAČR. V dopise je rovněž uvedeno, že svazu chybí například na běžné provozní výdaje 100 milionů korun.

Hlavní město je podle FAČR jediný subjekt schopný garantovat zachování území pro sport a práci s dětmi a mládeží. "FAČR v tomto směru opětovně deklaruje neměnnou vůli zachovat pozemky na Strahově prioritně právě pro sport a s ním spojené aktivity. Cena, za kterou pozemky FAČR nabízí, je cenou odhadní, jejíž výši nebude FAČR zveřejňovat," uvedla asociace.

Stadion Evžena Rošického byl otevřen v roce 1926 a v roce 1978 prošel rekonstrukcí. V minulosti hostil několik ligových celků včetně Sparty, Slavie, Bohemians a Dukly, které tam hrály při rekonstrukcích svých stadionů. Pravidelně byl dějištěm finále poháru. Dnes ho využívají k tréninkům fotbalové reprezentace, rozhodčí a atleti z Vysokoškolského sportovního centra. Provozní ztráta se v předchozích letech pohybovala v rozmezí 1,2 až 2,9 milionu korun ročně.

FAČR původně arénu získala do svého vlastnictví s cílem vybudovat národní stadion pro 30.000 lidí, který by spolupořádal mistrovství Evropy 2020. Asociace ale nedostala příslib od státu a od projektu i kandidatury odstoupila. Nyní se soustředí na stavby směrem k Ladronce, kde plánuje stavět administrativní budovu pro svazy, dvě hřiště a krytou halu. Prodej stadionu by toto pomohl financovat. Do finančních potíží se asociace dostala kvůli dotační kauze.