Fanoušci řvali na Kladno, ať spálí hokejky. Ty nehoří, reagoval Ptáček

Vypadáte vcelku vyrovnaně. Nebo zdání klame?

„Zklamání tam samozřejmě je. Prohráli jsme nejtěsnějším možným výsledkem. Časem to přejde, ale teď to není dobré a příjemné.“

Připustíte, že měla Dukla v poslední bitvě trošku navrch?

„Ano, od té doby, co dali gól. Ten je trošku nakopl. Ale v poslední třetině bylo vidět, že se bojí o výsledek. Hráli takový nervózní vyhazovací hokej. Bohužel jsme toho nedokázali využít. Když to vezmu zpětně, tak jsme v Jihlavě dali za tři zápasy jeden gól. To se pak blbě vyhrává.“

Byl mezi týmy vůbec nějaký rozdíl?

„Minimální. Rozdíly byly pouze v daných zápasech v týmové a osobní disciplíně. Celkově to byl krásný sportovní zážitek, velká událost pro hráče i pro diváky. Za stavu 1:3 už nám nikdo nevěřil, ale kousli jsme se a vyrovnali. Nemám z toho špatný pocit.“

<p>Podívejte se, jak si hokejisté Jihlavy užívali triumf v sedmém zápase semifinále první ligy s Kladnem (1:0) a postup do baráže o extraligu.</p> Jihlava - Kladno: Takhle se slaví postup do baráže! Dukle se otřásal stadion

Jakou mají šanci prvoligové celky v baráži?

„Těžko říct. Když se mě v průběhu sezony ptali nehokejoví známí, tak jsem jim odpovídal, že zatím nemá šanci nikdo. Baráž je ale ošidná. Záleží také na tom, jestli vůbec někdo bude chtít postoupit. Ale do toho já nevidím.“

Budou tedy favoritem Karlovy Vary a Pardubice?

„Vary se zvedly, připravovaly se na baráž delší dobu. Myslím, že cesta vede spíš přes Pardubice. Když už má postoupit někdo z první ligy, tak to přeju Motoru. Tam jsem strávil delší dobu.“

Mělo Kladno jako jednoznačný cíl návrat do extraligy?

„Nevím, jestli to bylo jasně dané, ale chtěli jsme se o to poprat.“

Pokračujete v kariéře?

„Ještě bych chtěl hrát. Zatím to na konec není. Kde, to teprve uvidím. S Patýzem (koučem Pavlem Paterou) jsem ještě o pokračování v Kladně nemluvil. Máme dva dny volna, vyčistíme si hlavu a zformujeme myšlenky.“