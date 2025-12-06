F1 v Abú Zabí: Metallica, Katy Perry i parádní Ferrari World. Kolik stojí lístek na závod?
PŘÍMO ZE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ | Abú Zabí. Luxusní a honosné hlavní město Spojených arabských emirátů, které se řadí k nejbohatším zemím planety. Už posedmnácté v historii toho využívá i generalita formule 1, která si Grand Prix v Yas Marina pravidelně schovává jako sladký bonbón na závěr. Díky spolupráci se Sazkou, která je součástí skupiny Allwyn, mohli pod pokličku posledního závodu sezony nahlédnout i redaktoři deníku Sport a webu iSport.
Atmosféru světového jeviště, kterým formule 1 bezesporu je, v Abú Zabí pociťujete na každém kroku. Třeba i při večerní procházce pod několikapatrovými hotely a obrovitými kancelářskými budovami. Nestane se vám, že byste mezi kolemjdoucími nepotkali někoho v tričkách nebo kšiltovkách s tématikou F1.
Daleko bláznivěji to pochopitelně vypadá poblíž okruhu Yas Marina. Tam se lidé hromadili už několik hodin před úvodním tréninkem. Někteří z nich strávili volné chvíle ve fajnových fanzónách, kde si mohli nakoupit merch, vyzkoušet jízdu v závodních simulátorech nebo si pošmáknout u stánků s jídlem.
Na Velkou cenu Abu Zabí pravidelně přijíždějí fanoušci z celé planety. „Dorazili jsme až z Portugalska. S rodinou a dětmi tady fandíme McLarenu, hlavně teda Landu Norrisovi,“ usmál se vousatý čtyřicátník, když stál zrovna ve frontě před turniketem. „Vyhraje to Max,“ otočil se na něj chlapík před ním.
Zatímco první trénink tolik lidí na tribuny i kvůli tropickému počasí nenalákal, ve zbytku pátečního programu byla návštěva daleko vyšší. Platí už několik let, že do Abú Zabí si na formule najde cestu zhruba 60-70 tisíc fanoušků denně.
Velká část z nich zakončuje večery v Etihad Parku, což je obrovská plocha, která se nachází jen pár metrů za severní tribunou poblíž prudké páté zatáčky. Kousek za místem, kde herec Brad Pitt v roli Sonnyho Hayese vyhrál ve filmu „F1“ svou jedinou Grand Prix, probíhají koncerty světoznámých hudebníků. V pátek tam vystoupil americký zpěvák Post Malone, v sobotu kapela Metallica a v neděli Katy Perry.
Etihad Park je mimo jiné součástí Ferrari Worldu, obrovitého komplexu ve tvaru chobotnice. Jedná se o zábavní park, kde si návštěvnici mohou vyzkoušet řízení formulí, simulátorů nebo motokár. Ti odvážnější pak nasedají do nejrychlejší horské dráhy na světě, která dosahuje rychlosti 240 kilometrů v hodině po necelých pěti sekundách od startu. V doupěti slavné italské značky nechybí ani ukázky současných a historických vozů Ferrari.
„V Abú Zabí jsme už počtvrté a vždycky si sem zajdeme,“ hlásila skupinka indických fanoušků. Aby také ne, Ferrari World opravdu stojí za to. Jednodenní vstupenku zakoupíte za 345 dirhamů, což je v přepočtu necelých dva tisíce korun.
A jak je to cenově s lístky na formuli? Na Norrise, Piastriho, Hamiltona či Verstappena se nejlevněji podíváte za zhruba šest tisíc korun. Za prémiové balíčky, do nichž spadají třeba after-party, si ještě musíte připlatit.