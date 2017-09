Ambice Slavie v první lize? Být mezi nejlepší čtyřkou a inspirace Jihlavou

Uplynulá sezona byla pro Slavii pěkně divoká. Nejprve před rokem vyhlásila útok na postupu do extraligy a o pár měsíců později musela řešit kvůli financím samotnou existenci. „Všichni víme, čím si Slavie prošla. Jsem rád, že jsme tuto situaci zažehnali. Bylo to velice nepříjemné, ale díky trenérům a celému realizačnímu týmu jsme to zvládli. Získali jsme nové partnery a udrželi i ty staré. Slavia tak může jet dál,“ ujišťoval Pitter.

Slávistický funkcionář věří, že k podobnému průšvihu jako minulý rok na podzim nedojde. „Už před loňskou sezonou jsem věděl, že během ní nastane jedna ze dvou variant. Buď to zvládneme tak, jak jsme začali, nebo nastane reorganizace. Sám jsem zastáncem toho, aby vše proběhlo v klidu a nemuseli bychom řešit každou výplatu,“ objasnil.

V nadcházejícím ročníku, který Slavia začne doma proti Havířovu, si sešívaní nejprve kladou za cíl vybojovat play off, ve kterém se hodlají zařadit mezi přední čtyři týmy. Nevyvracejí ani boj o postup do extraligy, na návrat mezi elitu však čekají již třetím rokem a konkurence se každou sezonu zvyšuje.

„Každý v týmu si přeje, aby se Slavia vrátila tam, kam patří. S konkurencí jako jsou České Budějovice, Kladno, nebo nově Karlovy Vary se Vsetínem však bude velice těžké soupeřit,“ shodl se funkcionář Pitter s trenérem Milanem Razýmem.

Přání? Aby do Edenu chodilo 1500 až 2000 diváků

Ale jak by vedení Slavie reagovalo, kdyby se postup zdařil? Inspiraci hledal Pitter v extraligovém nováčkovi z Jihlavy. „U Dukly také nikdo zrovna nečekal, že by jí to vyšlo a najednou je mezi elitou. Všechny sportovní a finanční přípravy řešila operativně. Momentálně je tuto otázku těžké zodpovědět, ale v případě postupu bychom to řešili podobně,“ prohlásil člen představenstva Pražanů.

Je jasné, co bude hlavní zbraní sešívaných do další sezony. „Jednoznačně sázíme na týmového ducha, který se nám naposledy značně osvědčil. Je pravda, že nám odešlo několik dobrých kluků - v obraně jako třeba Ronald Knot - ale povedlo se nám udržet tahouny kabiny Honzu Nováka a Pavla Kolaříka. Navíc se do defenzivních řad vrátil Jiří Drtina. Do toho jsme získali i útočníky Doležala a Krejčíka, kteří by měli zlepšit naší produktivitu,“ vysvětlil kouč Milan Razým, mistr extraligy z roku 2013 s Plzní.

Slova zkušeného hokejového kouče potvrdil kapitán sešívaných Jan Novák. „Parta byla skvělá už minulou sezonu. Věřím, že tým je poskládaný dobře. Šatna drží při sobě. Dobrá parta je náš sedmý hráč na ledě. Chceme být úspěšní a bavit lidi kvalitním hrou,“ s úsměvem řekl vítěz dvou extraligových titulů z roku 2003 a 2008.

V novém ročníku si slávistické vedení rovněž přeje, aby fanoušci pražského klubu pravidelně navštěvovali ochozy stadionu v Edenu. „Sportovní a kulturní konkurence v Praze je opravdu pestrá. Budu spokojený, když na Slavii bude v sezoně průměrně chodit 1500-2000 lidí,“ přeje si Pitter.