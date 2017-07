Přestupy NHL ONLINE: Jakupov dostal šanci v Coloradu, Radulov do Dallasu

PŘESTUP - Z jedenatřicetiletého obránce Stevena Oleksyho se v NHL stává pořádný cestovatel. Ročník 2014/15 strávil ve Washingtonu a na farmě v Hershey. Další sezonu pak na farmě Pittsburghu ve Wilkes-Barre. Ročník 2016/17 pak načal znovu ve Wilkes-Barre, zahrál si také za Pittsburgh, ale pak zmizel na farmě Toronta. Nový ročník začne v Anaheimu, kde podepsal dvouletý jednocestný kontrakt (celkem 1,3 milionu dolarů). Ducks podepsali také smlouvu s útočníkem Scottem Sabourinem, který dosud působil pouze v AHL v San Diegu.

Thank U 2 every1 that has reached out. It has been a goal of mine 2play4 @AnaheimDucks &many of U have played a part in achieveing this goal