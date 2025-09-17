Olomouc už zlobí, přehrála „malé“ a neproduktivní Kladno. Čeká se na Jágrovu pomoc
Na Hané se oklepali z úvodních dvou nezdarů a v důležité dohrávce 4. extraligového kola vyprovodili tabulkového souseda z Kladna 4:1. Vítězové jsou na šesti bodech, stejně jako Sparta nebo Pardubice. Zhusta tipovaný otloukánek soutěže potvrdil nedělní tři body z Karlových Varů, naskočil do vlaku a věří, že z něj jen tak nevystoupí. Rytíři? Masivní předsezonní přestavba kádru zatím na nic zajímavého neukazuje. Poražení jsou hodně za očekáváním. Změní to Jaromír Jágr, který první start stále jen plánuje?
Na zimáku v Olomouci začíná být vlezlá zima, zatímco zdejší hráči se dostávají do správné provozní teploty. Po úvodním výprasku 2:8 v Třinci a následné domácí ztrátě 1:4 s Plzní svěřenci Róberta Petrovického otáčí kormidlem. Což mj. ukazuje na vnitřní sílu týmu, která k Olomouci jaksi patří. Ta je nyní na vlně a chce z ní co nejvíc vytřískat, napěchovat maximum bodů do polštáře.
Od Hanáků nemůžete chtít víc. Očekáváte maximální zápal a obětavost, jíž vypolstrujete jisté manko v dovednostech hráčů proti klubům s úplně jinými možnostmi, než disponuje skromný červenobílý tábor. Ve středeční dohrávce jste museli postřehnout, o co jde. Na olomoucké straně šlapali všichni hráči, dřeli do úmoru, oddaně zblokovali řadu pokusů soupeře a dočkali se odměny.
Hosté nahráli spíš kritikům, kteří v poskládání současného výběru nevidí správnou strategii. Kladno je výškově menší, váhově jakbysmet. Je to takový tým U180 (v centimetrech). Což teoreticky přináší hbitost, ale právě v Olomouci byl problém v tom, že se hosté málokdy procpali do domácí kuchyně před Matěje Machovského. A co prošlo, to výtečně koncentrovaný gólman sebral pro sebe. Až na jednu výjimku. „Máme spíš menší mužstvo, už to takhle je. My s tím musíme takhle pracovat,“ řekl k tomu kouč David Čermák.
Naprosto špatný výkon, hodnotil trenér
Tomu se nemohl líbit hned úvod. Kladno dorazilo do Olomouce den předem, aby v první a ve třetí minutě šli jeho hráči na trestnou. „Vstoupili jsme nekoncentrovaně, špatně, projevilo se to hned prvním střídáním, kdy nás bylo šest na ledě, pak přišel faul, Olomouci jsme dali čtyři minuty přesilovku. Chyběl pohyb, dělali jsme chyby, naprosto špatný výkon,“ hlesl zklamaně trenér.
Hanákům výborně fungoval box out, vytlačování protivníka do méně nebezpečných prostorů. Elitní formace ve složení Audette, Barinka, Ojamäki se nechytala, jistá šikovnost bez fyzické síly nestačila. Tahle trojka ještě nedala gól, posbírala jen tři body za asistence, a také proto je kouč Čermák v průběhu duelu rozdělil. Hosté snížili na 1:3 po akci čtvrté formace, která si své úkoly solidně plní, na víc to však nestačilo, domácí napsali tečku za povedeným příběhem gólem do prázdné klece, kterou čtyři minuty před koncem opustil Adam Brízgala, nejlepší hráč poražených.
Hanáci navíc zlomili hrubě nepovedenou bilanci v prostředních třetinách, kterou měli doposud 2:9 na góly. S Kladnem ji vyhráli 1:0, podali celistvý výkon a právem si užili ovace diváků. „Když to budeme takhle tahat, máme šanci vyhrát víc zápasů,“ věří Machovský, jenž se zvedá společně s týmem. Jsou to spojené nádoby. „Po dvou zápasech jsme měli nula bodů a 12 inkasovaných gólů. Ale kdybychom prohráli dvakrát 0:1, tak jsme taky na nule. Jsem k sobě kritický a vím, že jsem klukům zprvu nepomohl. Kluci mi pro změnu pomohli ve Varech a jsem rád, že jsme se odrazili,“ těší olomouckou jedničku.
Neproduktivnímu Kladnu by se nyní hodil Jaromír Jágr. Kdy bude ready? „Má nějaké drobné zranění, čekáme, kdy bude připravený,“ podotkl Čermák.
Jeho Kladno dalo venku jediný gól ze 75 střel na branku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž