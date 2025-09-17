Litoměřice jsou stoprocentní, vedou Maxa ligu. Třebíč stále bez bodu
Souboj neporažených týmů mezi Litoměřicemi a Slavií v první lize dopadl lépe pro hokejisty domácího Stadionu, kteří se posunuli do čela tabulky po 3. kole. Slavia na Severočechy nestačila o gól a prohrála 2:3. V první třetině Pražany do vedení poslal Matěj Beran, který v minulosti strávil sezonu právě v Litoměřicích. Pak ale přišla druhá třetina a v ní tři góly Stadionu. Na konečných 3:2 upravil v 59. minutě Martin Šťovíček.
Bez bodu naopak zůstala jako jediná Třebíč, která prohrála s jihlavskou Duklou 0:2. Své první čisté konto v sezoně si připsal jihlavský gólman Maxim Žukov.
Naopak první výhru zaznamenal Zlín, který doma na stadionu Luďka Čajky odehrál zatím všechny tři zápasy, ovšem zvítězit dokázal až dnes. Berani si došli pro přesvědčivou výhru 3:0 nad Sokolovem a povedlo se jim odrazit se ode dna tabulky.
První vítězství dnes zaznamenali i hráči Frýdku-Místku a Pardubic B. Frýdek-Místek zvítězil po dramatické přestřelce s Porubou 4:3. Ostravané se zatím v sezoně trápí, v úvodních třech kolech dokázali posbírat pouze bod za prohru v nájezdech v prvním kole s Kolínem.
Pardubice B dnes uspěly v Táboře nad nováčkem 5:3. Za hosty vstřelil svůj první gól v Maxa lize Tomáš Rolinek, stejnojmenný syn pardubické legendy a kapitána mistrů světa z roku 2010.
Chomutov, který ve druhém kole deklasoval béčko Pardubic 5:1, dokázal opět zvítězit, poté co doma porazil Kolín 3:1. Posunul se tak na druhé místo tabulky.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|3
|3
|0
|0
|0
|12:7
|9
|2
Chomutov
|3
|2
|0
|1
|0
|10:5
|7
|3
Slavia
|3
|2
|0
|0
|1
|11:5
|6
|4
Přerov
|3
|2
|0
|0
|1
|10:6
|6
|5
Jihlava
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|6
|6
Vsetín
|3
|2
|0
|0
|1
|7:7
|6
|7
Kolín
|3
|1
|1
|0
|1
|7:6
|5
|8
Tábor
|3
|1
|0
|1
|1
|11:11
|4
|9
Sokolov
|3
|0
|2
|0
|1
|6:7
|4
|10
Zlín
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|10
Frýdek-M.
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|12
Pardubice B
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|3
|13
Poruba 2011
|3
|0
|0
|1
|2
|8:11
|1
|14
Třebíč
|3
|0
|0
|0
|3
|4:9
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup