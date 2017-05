Přestupy NHL ONLINE: Šuláka bere Detroit! Smlouvu dostal na dva roky

PODPIS - O dva útočníky přichází švédský tým HV71. Se San Jose podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu dvaadvacetiletý hokejista Filip Sandberg (1,85 milionu dolarů), který v základní části získal 25 bodů a přidal 14 v play off. Lépe na tom je o dva roky mladší Kevin Stenlund, jenž podepsal Columbusu rovnou na tři sezony a vydělat si může 2,775 milionu dolarů. Blue Jackets ho draftovali v roce 2015 z 58. pozice.

I'm proud to have signed my first @NHL contract with @SanJoseSharks looking forward to become a shark for the next 2 years. 🦈