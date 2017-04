Sobotka po návratu do NHL: V Rusku to bylo na hlavu, těším se na play off

Sobotka se vrací do St. Louis: V Rusku už to bylo na hlavu, těším se na play off

Tři sezony a dost. Vladimíru Sobotkovi už to v KHL stačilo, zastesklo se mu po prestižní NHL. Nebylo to snadné, ale jednání nakonec dopadla dobře a útočníkovi se přání splnilo. Sobotka se vrací do St. Louis, může si zahrát letošní play off a navíc podepsal smlouvu na další tři roky. „NHL je nejlepší liga na světě, navíc je život v Americe určitě lepší,“ přiznal devětadvacetiletý hokejista v rozhovoru pro Sport Invest před odletem.

St. Louis nebylo jediným zájemcem o Sobotkovy služby. „S předstihem jsme byli oslovení San Jose, které chtělo získat jeho práva. St. Louis však s trejdem nesouhlasilo a práva na Vláďu si podrželo,“ tvrdí hráčův agent Robert Spálenka.

Český útočník tak letí už dnes do Ameriky, kde se připojí k týmu Blues. „Musím projít ještě prohlídkami u doktorů a potom se pomalu začít připravovat. Až přiletím, tak bych měl mít sezení s trenérem i manažerem,“ popisuje Sobotka.

Podle českého reprezentanta ale musel nad vším hodně přemýšlet. Omsk mu nabídl lukrativní dvouletou smlouvu. „Bylo to těžké rozhodování. Ale už jsem si řekl, že to chci po třech letech v Rusku vyzkoušet zase v Americe, už to bylo v Rusku na hlavu. V Americe je určitě lepší život a sám sobě jsem si chtěl dokázat, že na to mám,“ říká.

Není divu, že se po delší době v KHL na NHL hodně těší. „Bude to pro mě nová výzva. Doufám, že po těch třech letech nebudu mít větší problém se aklimatizovat, i když to bude trochu nezvyk. Určitě se těším hlavně na play off,“ tvrdí.

Play off už si St. Louis zajistilo před časem a Sobotka dobře ví, že není standardní připojit se k týmu až na vrchol sezony. „Jedu tam s tím klukům pomoct. Vím, že to určitě bude nepříjemné, když tam hráč přijede až na play off. Všichni kluci se snaží do play off dostat a někomu asi budu muset vzít místo,“ uvědomuje si.

A s čím Sobotka do St. Louis vyráží? Na to má jednoznačnou odpověď. „Cíle mám nejvyšší,“ odpoví bez váhání. A nejvyšším cílem nemůže být nic jiného než Stanley Cup. To by bylo zakončení sezony!