Chytila nadchl kemp Rangers: Všechno výborné, zvykl jsem si rychle

Letošní draft byl pro české hokejisty povedený. Prošlo jím celkem devět hráčů, dva z nich si zvolily zámořské týmy hned v prvním kole. Této pocty se dočkal i Filip Chytil. Jako jednadvacátého v pořadí si ho vybrali slavní New York Rangers. „Je to nepopsatelné. Jsem strašně rád, že to vyšlo, navíc tahle brzy,“ řekl v rozhovoru pro iSport TV.

Nestává se často, aby dva čeští hokejisté byli vybráni hned v prvním kole. Letos se to povedlo Martinu Nečasovi a Filipu Chytilovi. „Užíval jsem si celý draft i následný kemp. Byla to paráda. Jsem moc rád, že jsem tam mohl být,“ sdělil pocity Chytil.

Svého potenciálního nového zaměstnavatele si nemůže vynachválit. „Výborní trenéři, výborní skauti, výborné celé zázemí,“ neskrýval nadšení talentovaný hokejista.

Útočník Zlína byl rád, že v Americe nebyl úplně sám. „Domluvil jsem se anglicky, ale měl jsem tam i trenéra Filipa Pešána a Dominika Lakatoše, takže jsem to měl trochu lehčí,“ přiznal Chytil.

Z letošního draftu zamířil Chytil rovnou na nováčkovský kemp. „Bylo to náročné. První dva dny jsme dělali testy, potom jsme další tři dny hráli zápasy mezi sebou,“ přiznal 18letý talent. „Kromě jednoho dne, kdy jsme měli výlet do města, jsme byli pořád na stadionu,“ doplnil.

Užší americké kluziště i jiný hokejový styl Chytila nezaskočily. „První zápas jsem hrál 10 minut s klukama z univerzity a AHL. Řekli mi, jak se mám pohybovat a tak,“ řekl jednadvacátý draftovaný hráč. „Zvykl jsem si rychle, kluci mi to usnadnili,“ pochvaloval si.

V následujících dnech odletí Chytil s reprezentací do 20 let do Finska na přípravné dvojzápasy, poté by měl začít trénovat s A týmem extraligového Zlína. U extraligového týmu ale dlouho zůstane. "Z Rangers mi dají vědět a poletím zpátky," prozradil nadaný forvard.