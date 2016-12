První gól a pochvala od Jandače. Puk půjde na poličku, řekl Kämpf

Jednadvacetiletý forvard extraligového Chomutova, jenž prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, se dočkal první trefy v A-týmu při svém šestém startu. A náležitě ho na ledě oslavil. "První gól v nároďáku, takže euforie byla veliká. Naši se doma určitě koukali," řekl Kämpf novinářům.

V samostatném úniku mířil mezi nohy gólmana Johana Gustafssona a byl úspěšný, takže vrátil svému celku vedení. "Věděl jsem už od červené čáry, kdy jsem převzal puk, že to zkusím takhle. Věřím si na to. A vyšlo to. Už jsem dal takhle pár gólů i v extralize. Je jen zajímavé, že se mě všichni ptají, zda mi to sjelo, nebo jsem to takhle chtěl. Nevím, jestli to nějak blbě vypadá, nebo co je na tom divného, prostě to chci dát mezi nohy," popsal s úsměvem Kämpf.

Puk, s nímž švédského gólmana překonal, má schovaný. "Půjde na poličku v pokoji. Vedle toho, s kterým jsem dal první extraligový gól," přemítal Kämpf, jenž dnes dokonce vedl z pozice centra první útočnou formaci s Vladimírem Sobotkou a Lukášem Radilem na křídlech.

"Spíš než cítit trému jsem si to chtěl užít, protože Vláďa Sobotka i Lukáš Radil jsou oba kvalitní hráči. Mám z toho turnaje za sebe celkově dobrý pocit. Určitě lepší než na Karjale, kde jsem byl ještě takový vyjukaný a moc jsem si nevěřil. Tady jsem si řekl, že si budu více věřit a ono to vyšlo. Hrálo se mi docela dobře," pochvaloval si Kämpf. "Turnaj byl náročný, i s ohledem na to cestování. Takže dnešní výhra je určitou třešničkou na dortu, že jsme zápas zvládli," dodal.

Při hodnocení turnaje se dočkal pochvaly i od kouče Josefa Jandače. "On je už v tomto věku takticky vyspělý a chytrý a dokáže se na post přizpůsobit. To je také pozitivum turnaje, že nám roste Kämpf, pokud bude podávat takové výkony," řekl Jandač.

"Hrál dobře celý turnaj a patřil k našim nejlepším útočníkům, tak jsem ho zařadil do první pětky a poprvé hrál na své pozici na centru. Ale i v jiných zápasech, kdy nastupoval na křídle, tak hrál dobře," ocenil Jandač.