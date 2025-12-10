Trpišovský: Neuvěřitelná rychlost, drželi jsme krok. Největší téma české ligy je…
PŘÍMO Z LONDÝNA | Není prohra 0:3 jako prohra 0:3. Na rozdíl od Interu byl Jindřich Trpišovský po výprasku z dílny Tottenhamu na výkon svých svěřenců hrdý. „Je vždy divné chválit hráče po prohře, ale je důležité si uvědomit, proti komu stojíme,“ prohlásil po duelu 6. kola ligové fáze Ligy mistrů. Pak objasnil, proč nasadil čtyři obránce a rozmluvil se o Youssouphovi Sanyangovi.
Naštve, že vás nakonec skolil jeden vlastní gól a penalty?
„Mrzí mě to, protože Jindra Staněk nás držel a celý tým jel na maximum. Vlastní gól a první penalta byly zbytečné. Jsou to ale obrovské zkušenosti. Zápasy v Premier League vypadají nějak, ale když to vidíme na vlastní oči… V některých pasážích jsme s nimi drželi krok a soupeř z nás měl respekt. Gól by nám pomohl a příležitosti na něj jsme měli.“
Před zápasem jste mluvil o sprinterech z Tottenhamu, to se asi vyplnilo, že?
„Ta rychlost je neuvěřitelná, i proto musím říct, že některé individuální výkony z naší strany byly velice dobré. 0:3 tady a 0:3 proti Interu, to bylo diametrálně jiné, ale stejně takhle prohrajete.“
Jak se dá zvyknout na tuto úroveň, když ji nehrajete každý týden?
„Opět přiživím téma čistého času. Jestli se k tomuto chceme přiblížit, musíme zvýšit čistý čas. Je to největší téma v české lize. Jedna věc je rychlost, další věc je intenzita, a tu rozvíjíte jen v zápasech, jako je tento. Když jsme začínali sedm let zpět v Evropě, stavěli jsme tým do rychlosti. Ale když teď vidíte, kam se rychlost dostala, je podle mě unikát, že to zvládneme na této úrovni odehrát.“
Popáté v řadě jste v Lize mistrů bez vstřeleného gólu. Dá se s tím vůbec něco dělat?
„Dát gól je ve fotbale jedna z nejtěžších věcí. My si musíme stále vtloukat do hlavy, že se musíme dostávat do pozic. To je jediná cesta. Mrzí mě to pak především za fanoušky, kteří byli opět fantastičtí. Tentokrát jsme v těch pozicích i byli – Sadílek, Zafeiris… Tohle musíte na této úrovni proměňovat. Prekop se tam dobře dostal za záda Romera a on to ještě dobře odehrál. O půl metru delší balon a zakončuje sám, někdy nám chybí i detail.“
Objasněte, proč jste nasadil čtyři čistokrevné stopery?
„Vycházíme i ze situací, které nejsou vidět ven, že někteří hráči nejsou úplně zdraví. Stopery máme v dobré formě a zvládají velké zápasy. Chtěli jsme přepínat z vysokého presinku do bloku, takže Chaloupek hrál takový hybrid. Dost se nám to vyplácelo směrem nahoru, mohli jsme odpoutat Douděru a Sanyanga. Navíc jsme věděli, že má Tottenham dobré standardky.“
Zmínil jste Sanyanga, který měl dva odlišné poločasy. Jak jste s ním spokojený jak v zápase, tak v poslední době?
„V některých fázích jdeme jeden na jednoho, nikdo vás nezajistí a musíte to běžecky zvládnout. Sany má skvělý fyzický fond a navíc má věc, která se špatně hledá – neunavitelnost. Mezi dospělými má ale stále nějakých pětadvacet zápasů, a tyhle zkušenosti nasává jak houba. Udělal při penaltě chybu, ale už ji nikdy neudělá. Stalo se to i Malickovi, hráč si tím musí projít. Je to nešťastné, ale patří to k fotbalu. Je vždy divné chválit hráče po prohře, ale je důležité si uvědomit, proti komu stojí. Tyto zápasy jsou pro něj každopádně jak dělané. Zimní příprava Sanymu pomůže a bude zase dál, musí se zlepšit především v produktivitě.“
Ovlivnil vás pozdní příjezd na stadion?
„Dorazili jsme později, ale času jsme měli dost. Nehledal bych v tom problém, je to jenom větší kvapík. V dorostech jsem zažil, když jsme vyjížděli ve čtyři ráno z Prahy do Ostravy a z autobusu jsme šli rovnou hrát.“
Martin Říha říkal, že jste si dali za cíl šest bodů v Lize mistrů. Platí to stále?
„Doufám, že jo! Ale znáte mě, řeknu vám, že cíle se dávaly na Závod míru a ve fotbale je to složité. Já mám rád spíš slova jako tužby a sny. Musíme být precizní. Za mě je každý bod pro český tým v Lize mistrů velký úspěch, v některých případech i zázrak.“
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off