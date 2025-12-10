Trpišovský: Neuvěřitelná rychlost, drželi jsme krok. Největší téma české ligy je…

Předplatné

Sprinteři Tottenhamu byli moc i na čtyři stopery. Může se fantastický Staněk ještě prodat ven? • Zdroj: isportTV
Základní sestava Slavie před utkáním s Tottenhamem
David Douděra v souboji s Wilsonem Odobertem
David Moses v souboji s Richarlisonem
Micky van de Ven brání míč před Tomášem Holešem
Jindřich Staněk inkasuje po vlastním gólu Davida Zimy
Hráči Tottenhamu se radují z branky proti Slavii
PŘÍMO Z LONDÝNA | Není prohra 0:3 jako prohra 0:3. Na rozdíl od Interu byl Jindřich Trpišovský po výprasku z dílny Tottenhamu na výkon svých svěřenců hrdý. „Je vždy divné chválit hráče po prohře, ale je důležité si uvědomit, proti komu stojíme,“ prohlásil po duelu 6. kola ligové fáze Ligy mistrů. Pak objasnil, proč nasadil čtyři obránce a rozmluvil se o Youssouphovi Sanyangovi.

Naštve, že vás nakonec skolil jeden vlastní gól a penalty?
„Mrzí mě to, protože Jindra Staněk nás držel a celý tým jel na maximum. Vlastní gól a první penalta byly zbytečné. Jsou to ale obrovské zkušenosti. Zápasy v Premier League vypadají nějak, ale když to vidíme na vlastní oči… V některých pasážích jsme s nimi drželi krok a soupeř z nás měl respekt. Gól by nám pomohl a příležitosti na něj jsme měli.“

Před zápasem jste mluvil o sprinterech z Tottenhamu, to se asi vyplnilo, že?
„Ta rychlost je neuvěřitelná, i proto musím říct, že některé individuální výkony z naší strany byly velice dobré. 0:3 tady a 0:3 proti Interu, to bylo diametrálně jiné, ale stejně takhle prohrajete.“

Jak se dá zvyknout na tuto úroveň, když ji nehrajete každý týden?
„Opět přiživím téma čistého času. Jestli se k tomuto chceme přiblížit, musíme zvýšit čistý čas. Je to největší téma v české lize. Jedna věc je rychlost, další věc je intenzita, a tu rozvíjíte jen v zápasech, jako je tento. Když jsme začínali sedm let zpět v Evropě, stavěli jsme tým do rychlosti. Ale když teď vidíte, kam se rychlost dostala, je podle mě unikát, že to zvládneme na této úrovni odehrát.“

Popáté v řadě jste v Lize mistrů bez vstřeleného gólu. Dá se s tím vůbec něco dělat?
„Dát gól je ve fotbale jedna z nejtěžších věcí. My si musíme stále vtloukat do hlavy, že se musíme dostávat do pozic. To je jediná cesta. Mrzí mě to pak především za fanoušky, kteří byli opět fantastičtí. Tentokrát jsme v těch pozicích i byli – Sadílek, Zafeiris… Tohle musíte na této úrovni proměňovat. Prekop se tam dobře dostal za záda Romera a on to ještě dobře odehrál. O půl metru delší balon a zakončuje sám, někdy nám chybí i detail.“

Objasněte, proč jste nasadil čtyři čistokrevné stopery?
„Vycházíme i ze situací, které nejsou vidět ven, že někteří hráči nejsou úplně zdraví. Stopery máme v dobré formě a zvládají velké zápasy. Chtěli jsme přepínat z vysokého presinku do bloku, takže Chaloupek hrál takový hybrid. Dost se nám to vyplácelo směrem nahoru, mohli jsme odpoutat Douděru a Sanyanga. Navíc jsme věděli, že má Tottenham dobré standardky.“

Zmínil jste Sanyanga, který měl dva odlišné poločasy. Jak jste s ním spokojený jak v zápase, tak v poslední době?
„V některých fázích jdeme jeden na jednoho, nikdo vás nezajistí a musíte to běžecky zvládnout. Sany má skvělý fyzický fond a navíc má věc, která se špatně hledá – neunavitelnost. Mezi dospělými má ale stále nějakých pětadvacet zápasů, a tyhle zkušenosti nasává jak houba. Udělal při penaltě chybu, ale už ji nikdy neudělá. Stalo se to i Malickovi, hráč si tím musí projít. Je to nešťastné, ale patří to k fotbalu. Je vždy divné chválit hráče po prohře, ale je důležité si uvědomit, proti komu stojí. Tyto zápasy jsou pro něj každopádně jak dělané. Zimní příprava Sanymu pomůže a bude zase dál, musí se zlepšit především v produktivitě.“

Ovlivnil vás pozdní příjezd na stadion?
„Dorazili jsme později, ale času jsme měli dost. Nehledal bych v tom problém, je to jenom větší kvapík. V dorostech jsem zažil, když jsme vyjížděli ve čtyři ráno z Prahy do Ostravy a z autobusu jsme šli rovnou hrát.“

Martin Říha říkal, že jste si dali za cíl šest bodů v Lize mistrů. Platí to stále?
„Doufám, že jo! Ale znáte mě, řeknu vám, že cíle se dávaly na Závod míru a ve fotbale je to složité. Já mám rád spíš slova jako tužby a sny. Musíme být precizní. Za mě je každý bod pro český tým v Lize mistrů velký úspěch, v některých případech i zázrak.“

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach52128:97
22Neapol52126:97
23Juventus513110:106
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise62047:156
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29FC Kodaň51137:144
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

