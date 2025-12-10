Staňka zdržela v Londýně nehoda, pak zářil: Nikoho nebudu hanit. Buďme realisté
PŘÍMO Z LONDÝNA | Bylo to frustrující. Jindřich Staněk předvedl na stadionu Tottenhamu sedm skvělých zákroků, k tomu dominoval ve vzduchu. Ale inkasoval dva góly z penalt a jeden z hlavy vlastního spoluhráče Davida Zimy, Slavia tak v 6. kole ligové fáze Ligy mistrů padla 0:3. „Nebudu nikomu nic vyčítat,“ řekl smířeně gólman, který přitom nezažil ideální přípravu na utkání.
Váš autobus se před utkáním zdržel kvůli nehodě, přijeli jste pozdě. Jak vás to ovlivnilo?
„No, musím říct, že ta příprava v kabině byla hodně rychlá, dělal jsem to ve sprintu. Ještě včera jsem si říkal, že přijedeme brzy a vyměním si kolíky, které mi na tréninku moc neseděly. To jsou věci, které neovlivníte a musíte si s nimi poradit. Ovlivnilo mě to, ale musel jsem se nastavit na zápas.“
Jak dlouho vám rutina trvá normálně?
„Musím říct, že jsme přijeli fakt pozdě. Trvalo to sedmnáct minut. Když hrajeme doma, odcházím z hotelu, kde odpočívám, třeba až dvě a půl hodiny před zápasem, abych si udělal nějaké věci. Venku je to samozřejmě trochu jiné. Každopádně to byla další zkušenost.“
Asi stejně jako soupeř tohoto kalibru. Odpovídá výsledek 0:3?
„Odpovídá. Ale musím říct, že jsme jim všechny góly darovali. Nezkušenost v této soutěží nás trochu dohnala. Ale je to právě zkušenost do příště.“
Jak frustrující je, že inkasované góly jsou vlastní a z penalt?
„To mě mrzí, ale nebudu tu říkat, že někdo udělal chybu. S Davidem jsem se bavil, snažil se míč odehrát. Ale nebudu nikomu nic vyčítat. Dva góly z penalt jsou škoda, ale nebudu nikoho hanit. Kvalita na míči Tottenhamu byla velká.“
Byla to fičák, viďte?
„Vždyť Premier League sami vidíte v televizi. Kdybychom to hráli každý týden, zkušenosti nabereme a vypadá to pak jinak. Hřiště jsou extrémně pevná a rychlá, balon lítá a hraje to do jejich karet. Ale my si to samozřejmě taky užili, hrát na takovém trávníku je neuvěřitelné.“
Ale vy jste si zachytal pořádně. Stalo se vám někdy, že jste třikrát inkasoval a fanoušci vás stejně vyvolávali?
„Asi ano. Ligu mistrů už hraju podruhé, takže vím, že to na nás prostě někdy lítá. Ale tohle není vůbec o mně. Nikdo se po prohře nebude ptát na to, jestli jsem chytal dobře, nebo ne.“
Nehrklo ve vás, když jste už v první minutě vytahoval střelu Richarlisona ramenem?
„Zaspali jsme. Že tam takhle vyplaval hráč, se nám stalo i v Teplicích. Pro mě je super, že jsem se tím do zápasu dostal. Na druhou stranu, nemělo by se to stávat.“
Nepřekvapilo vás, že Tottenham nezarotoval?
„Čekal jsem to. Čím dřív si postup ze skupiny zajistíte, tím lepší pro klub.“
Vám ale vidina postupu definitivně zmizela. Je to zklamání, nebo realita?
„Postup jsme chtěli a dělali jsme pro to vše, ale buďme trochu realisté. Kvalita je v takových klubech velká a my se jim to snažíme znepříjemnit, vložit do toho naše DNA. Občas musíme uznat, že týmy jsou lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
