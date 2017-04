Česko - Švédsko 8:4. Kanonáda po obratu zajistila turnajový triumf

Góly

Domácí: 03:57. Kundrátek, 30:39. Birner, 36:42. Jan Kovář, 37:26. R. Šimek, 48:11. P. Holík, 56:31. Červenka, 58:32. Kempný, 59:12. R. Šimek

Hosté: 17:07. Kempe, 19:15. J. Klingberg, 28:25. Landeskog, 54:20. C. Klingberg

Sestavy

Domácí: Francouz (Mrázek) – Gudas, J. Krejčík, Kundrátek, Kempný, Kindl, R. Šimek, D. Sklenička, Šulák – Voráček (C), P. Holík, Červenka – Radil, Jan Kovář (A), P. Vrána – Řepík, R. Hanzl, Birner – Hyka, Horák (A), T. Zohorna – Lev.

Hosté: Läck (Svedberg) – Strålman, Hedman (A), J. Klingberg, Ekman-Larsson, C. Rosén, Brodin, Holm – E. Lindholm, V. Rask, Omark – C. Klingberg, W. Karlsson, Everberg – Eriksson Ek, Söderberg, Landeskog (A) – J. Lundqvist (C), Krüger, Nordström – Kempe.

Rozhodčí

Gofman, Buturlin (oba RUS) – Gebauer, Lederer (oba CZE)

Stadion

Budvar aréna, České Budějovice