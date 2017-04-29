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    3. ONLINE: Česko - Švédsko 4:3. Druhá třetina snů, obrat z 1:3 dokonal Šimek
    Reprezentace
    před hodinou

    ONLINE: Česko - Švédsko 4:3. Druhá třetina snů, obrat z 1:3 dokonal Šimek

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    ONLINE | Čeští hokejisté hrají od 17:00 druhé utkání Českých hokejových her proti posílenému Švédsku. Svěřenci Josefa Jandače už mohou v případě vítězství za tři body slavit celkový triumf na turnaji, zatímco Tre Kronor potřebují k udržení naděje zvítězit. Českému národnímu týmu mohou přinést štěstí speciální repliky svetrů, v nich Československo vybojovalo titul mistrů světa v roce 1947. Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz!



    ONLINE: Česko - Švédsko
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    Dnes • 17:00
    Česko
    Česko
    4:3
    ONLINE
    29. dubna
    17:00
    Švédsko
    Švédsko
    Zobrazit online přenos
    Góly

    Domácí: 03:57. Kundrátek, 30:39. Birner, 36:42. Jan Kovář, 37:26. R. Šimek

    Hosté: 17:07. Kempe, 19:15. J. Klingberg, 28:25. J. Klingberg

    Sestavy

    Domácí: Francouz (Mrázek) – Gudas, Krejčík, Kundrátek, Kempný, Kindl, Šimek, Sklenička, Šulák – Voráček (C), Holík, Červenka – Radil, Jan Kovář (A), Vrána – Řepík, Hanzl, Birner – Hyka, Horák (A), T. Zohorna – Lev.

    Hosté: Läck (Svedberg) – Strålman, Hedman (A), J. Klingberg, Ekman-Larsson, Rosén, Brodin, Holm – E. Lindholm, Rask, Omark – C. Klingberg, W. Karlsson, Everberg – Eriksson Ek, Söderberg, Landeskog (A) – Lundqvist (C), Krüger, Nordström – Kempe.

    Rozhodčí

    Gofman, Buturlin (oba RUS) – Gebauer, Lederer (oba CZE)

    Stadion

    Budvar aréna, České Budějovice

    480p 360p 240p
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    Témata:  sporthokejreprezentaceEuro Hockey TourČeské hokejové hryČeskoŠvédskoonline
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