ONLINE: Česko - Švédsko 4:3. Druhá třetina snů, obrat z 1:3 dokonal Šimek

Góly
Domácí: 03:57. Kundrátek, 30:39. Birner, 36:42. Jan Kovář, 37:26. R. Šimek
Hosté: 17:07. Kempe, 19:15. J. Klingberg, 28:25. J. Klingberg
Sestavy
Domácí: Francouz (Mrázek) – Gudas, Krejčík, Kundrátek, Kempný, Kindl, Šimek, Sklenička, Šulák – Voráček (C), Holík, Červenka – Radil, Jan Kovář (A), Vrána – Řepík, Hanzl, Birner – Hyka, Horák (A), T. Zohorna – Lev.
Hosté: Läck (Svedberg) – Strålman, Hedman (A), J. Klingberg, Ekman-Larsson, Rosén, Brodin, Holm – E. Lindholm, Rask, Omark – C. Klingberg, W. Karlsson, Everberg – Eriksson Ek, Söderberg, Landeskog (A) – Lundqvist (C), Krüger, Nordström – Kempe.
Rozhodčí
Gofman, Buturlin (oba RUS) – Gebauer, Lederer (oba CZE)
Stadion
Budvar aréna, České Budějovice