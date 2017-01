Musel jsem to chytit i zuby, vysvětlil útočník Bulíř proměnu v gólmana

Cítíte se nyní být víc útočníkem nebo gólmanem?

(směje se) „Tentokrát asi obojím. Gól jsem dal i chytil. Jestli se ptáte na tu šanci na konci první třetiny, tam jsem chyboval na modré čáře, když mi puk přeskočil hokejku. Ale zaplaťpánbůh jsem to tam ještě dvakrát chytil, Vitas (Ondřej Vitásek) to také jednou chytil a závěr třetiny jsme ubojovali.“

Dostat gól těsně před koncem třetiny je vždy nepříjemné, takže důležitý moment, že?

„To je jasný. Nikdo nechce jít do šatny s mankem 0:1. Musel jsem do toho konkrétně já dát všechno, protože to bylo po mé chybě. A naštěstí se to zachránilo. I kdybych to měl chytit zuby, tak jsem to musel udělat po takové chybě.“

Vyhráli jste a sesadili první Třinec. Je to pro vás hodně důležité?

„Je to nesmírně důležité i vzhledem k tomu, že Litvínov je někde za Brnem a nás to zase posouvá nahoru, což je krásné. Teď bychom si jen přáli tam vydržet co nejdéle, ale v neděli už zase hrajeme v Mladé Boleslavi a musíme se připravit na tento zápas.“

Co rozhodlo vyrovnanou bitvu s Litvínovem?

„Máte pravdu, bylo to hodně vyrovnané. Asi rozhodla taková naše chuť. Věděli jsme, že s Litvínovem jsme dvakrát prohráli a že potřetí už nechceme. Takže jsme šli do toho a myslím, že jsme to vybojovali. Každý chtěl, pomáhali jsme si. A zaslouženě jsme dali druhý gól.“

