Hrbas rozhodl duel s Plzní: Jsem rád za každý gól, zvlášť v play off

Byl u klíčových momentů. Vítkovický obránce Marek Hrbas vstřelil vítězný gól prvního duelu předkola Generali play off extraligy, ale také při vlastní přesilovce namazal na kontaktní gól Plzně. „Tohle by se nemělo stávat a už se to nestane! Jsem rád, že jsme kvůli tomu zápas třeba i neprohráli,“ oddechl si Hrbas. Zápasy s Plzní jsou pro něj speciální. Klatovský rodák v západočeském klubu hokejově vyrůstal, o motivaci má postaráno.

Co byste řekl na několik soubojů střelce Kubalíka s brankářem Bartošákem? Váš gólman konkrétně proti němu vytáhnul několik výborných zákroků.

„Byl výborný! Několikrát to tam bylo dva na jednoho. I jak šla v poslední třetině nahrávka z rohu na Kubalíka. Díky němu jsme vyhráli, byl zase výborný. Jsme jenom rádi, že se mu takhle daří.“

Začali jste výborně, vedli 2:0, ale Plzeň pak měla řadu úseků, kdy vás vyloženě svírala a byl to velmi těsný boj, souhlasíte?

„To je v každém zápase, nikdo nečekal, že v play off bude nějaký jednoznačný výsledek, nebo někdo někoho bude jasně přehrávat. Čekali jsme, že to bude takhle vyrovnané utkání. Jsme rádi, že jsme jej vyhráli a máme první vítězství.“

Na 2:0 jste dával gól vy, kde jste se takhle osamocený před bránou vzal?

„Nejdřív jsem tam netrefil bránu a pak jsem byl na ledě někde v rohu a vůbec jsem nevěděl, co se děje za mnou. Když jsem viděl, jak jde puk dolů k Standovi (Balánovi), tak jsem si u tyčky počkal a dal mi to krásně do prázdné.“

Jak speciální je pro vás gól proti Plzni, kde jste hrával?

„Jo, samozřejmě jsem hned vypsal nějaké peníze, když postoupíme přes Plzeň. Hned, z jedničky (usměje se). Jsem rád. Byl bych radši, kdybychom pak Spartu (další bývalý klub) potkali až ve finále a tam taky dal nějaký gól. Jsem rád za každý a zvlášť v play off.“

Na druhou stranu jste chyboval při vlastní přesilovce a Plzeň z toho dala gól na 2:1. Co se stalo?

„Jel jsem s pukem dozadu a chtěl nahrát přes hráče. A zrovna mi to v ten moment nějak přeskočilo, nebo... Prostě jsem to zkazil. Tohle by se nemělo stávat a už se to nestane! Jsem rád, že to neovlivnilo výsledek. Že jsme kvůli tomu zápas třeba i neprohráli.“

Dá se říct, že Plzeň pak gól nakopnul a vás utlumil?

„Bylo to v naší přesilovce, navíc kontaktní gól. To zvedne každé mužstvo. Jsem rád, že z toho pak nevyrovnali a dali jsme do prázdné.“

Gól na 3:1 dal obránce Sloboda, který celou sezonu na branku čekal. Co jste mu říkali?

„Jo, zasmáli jsme se trošku na střídačce. Karolovi to pořád někdo připomínal, byl z toho trošku smutný, že mu to tam ještě nepadlo. Takže mu to padlo ve správný čas.“