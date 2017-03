Hamerlík á la Mrázek. Parádní zákrok nastartoval Třinec. Jen štěstí, uznal

„Oni zahráli velmi dobře přesilovku, jejich hráč byl úplně volný před bránou a mohl sám zakončovat,“ vrací se Hamerlík k zákroku zápasu. „Já jsem si jej musel hlídat, on to jen posunoval do prázdné. Takový zákrok pak je jeden ze sta, že člověk něco zkusí. Nohu, hokejku, brusli, cokoliv... Já jsem tam hodil hokejku a on to trefil. To je o štěstí.“

V každém případě mu to zvedlo sebevědomí. „Samozřejmě to potěší a neurazí, že?“ pousmál se. „Jak jsem říkal, je to o štěstí. Jakýkoliv jiný puk může spadnout. Jsem za to rád, ale nakonec to byl zákrok jako každý jiný. Hlavně, že to nebyl gól.“

Slovo štěstí vyskloňoval Hamerlík po zápase několikrát. „Rozhodují maličkosti, taky tam měli skrumáže, ze kterých se to mohlo odrazit a neodrazilo,“ hlásil s pokorou. „Ten zápas byl velmi vyrovnaný, bylo to fakt o štěstíčku.“

Psychickou zátěž si Hamerlík nepřipouští. Přestože s Chomutovem hrají Oceláři už čtvrté prodloužení v řadě za sebou. „Hrajeme play off. Celou sezonu člověk maká a bojuje, aby se dostal sem. O tom to je.. Silnější - ať už psychicky nebo fyzicky, vyhrává. Je to 2:3 na zápasy, jedeme do Chomutova a uděláme vše pro to, abychom se domů vrátili.“

Že to bude znovu náročné, ví třinecký gólman dobře. „Oni hrají výborně, fakt. Klobouk dolů před nimi. Po těch zápasech, co mají za sebou. Opravdu hrají nastejno i teď s námi. Klobouk dolů před nimi, bude to tam těžké.“