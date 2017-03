Bednářova regenerace: Led, pivo, klid. A v neděli s Hradcem do Brna!

Dejte mu puk, udělejte pro něj cestu a pak ho jeďte objímat. Tohle je Jaroslav Bednář, čtyřicetiletá hvězda Hradce. Jeho gól proti Kometě otevřel skóre druhého semifinále, které Mountfield nakonec vyhrál 3:0. „Jezdily nám nohy, to byl hlavní důvod, proč jsme vyhráli,“ rychle našel příčinu, co se oproti prvnímu utkání, kde se radovala brněnská parta, zlepšilo.

Kometa zatím projížděla play off podle docela jasného klíče. Ve druhé a třetí třetině soupeře zmasakruje. Případně ho dorazí v prodloužení. Takhle zdeptala ve čtvrtfinále Spartu, stejně si podala Mountfield v zápase číslo jedna. „V jednu chvíli jsem si na to vzpomněl,“ přiznal Bednář, jaká myšlenka mu skočila při náskoku 2:0 do hlavy.. „Ale dali jsme třetí gól a upinkali to,“ usmál se. Trefa, upinkali. A on na tom měl dost velký podíl.

Potřeboval Hradec stejnou facku jako ve čtvrtfinále, tedy porážku, nějakou ránu, aby svůj výkon pak zvedl?

„Paradoxně je ta režie úplně stejná jako série s Litvínovem. Uvidíme, jak to bude pokračovat v Brně. Spadlo to z nás, tak snad to na Kometě taky urveme.“

Tempo docela nakoply i dva vaše hity během jednoho střídání. Nepamatuji se, kdy jsem tohle od vás viděl naposledy...

„Jestli jsi tady byl druhý zápas s Litvínovem, tak jsi to vidět mohl.“ (směje se)

Tak to mi ušlo.

„Asi ses díval někam jinam.“ (směje se)

Asi.

„Když můžou hrát oni do těla, tak my taky. Nějak to z toho střídání vzešlo, dva hráči se mi nabídli na dohrání, tak jsem je dohrál, to je play off, bez kontaktu nejde.“

Bylo důležité důraz proti Kometě zvýšit?

„Stoprocentně, tohle na ni platí. Ve středu jsme nedobruslovali, nedohrávali, oni měli mraky šancí. Nebýt Patrika Rybára, dostali jsme možná sedmičku. Teď to bylo opačně. Konečně jsme hráli play off hokej, bylo tam mraky kontaktu, vyhecované souboje, hokej se musel líbit.“

Zápas rozhodl váš gól při přesilovce 5 na 3. Zdálo se, jako kdybyste měl už plné zuby nahrávek a chtěl jste vzít zodpovědnost na sebe. Sedí to?

„Sedí, přiznám se, že jsem byl hladovej, chtěl jsem to urvat. Štěstí stálo při mně, nějak se to tam odrazilo od hokejky Ondry Němce.“

Byl jste na ledě přes dvě minuty, síly v tu chvíli pořád byly?

„Bylo jich hodně. Celé mužstvo bylo plné energie. Věděli jsme, že prohrát druhý zápas doma, nebyla by série vůbec jednoduchá. Není teda ani teď. Ale co si budeme povídat, jet do Brna s tím, že prohráváte 0:2...“

Žádný med, tím spíš, když Hradec v Brně ještě nikdy nevyhrál.

„Jo, ale nevidím důvod to řešit. V Litvínově jsme taky v základní části dvakrát prohráli a v play off nám to tam vyšlo. Hraje se jiný hokej, uděláme všechno proto, abychom tam urvali aspoň jeden zápas. Jedeme tam s pokorou, ale chceme vyhrát.“

Je pravda, že když je v bráně takhle nažhavený Patrik Rybár, není se moc čeho bát, co?

„No, on zase tak nažhavený není. To jméno je oprávněný, ryba, rybí krev. (směje se) Teď se dvakrát zapotil, tak jsme rádi.“

Vám je čtyřicet, hrajete play off, Hradec věří, že ho dotáhnete do finále. Zahřeje někdy, jak si dáváte mladé kluky, co proti vám nastupují?

„Na přesilovkách mám toho prostoru hodně, ale jinak nevidím, že bych si někoho dával. Hokej si užívám, nebo se o to aspoň snažím a zatím to jde. Mám radost, když spoluhráči sedne nahrávka na hokejku, tím spíš, když je z toho gól. To je vždycky něco. Ale už tam není ta rychlost, jeden na jednoho je to pro mě těžší. Musím se přizpůsobit, spíš je potřeba nahrávat, než abych chtěl někoho předjet. Ty nahrávky docela ještě jdou.“

Tak si říkám, bude ráno tělo po těch srážkách bolet?

„Ono bolí, jen když máš ráno vstát a víš, že se budeš honit s mladými kluky.“

Ale zase po výhře 3:0 nad Kometou se bude vstávat o něco lépe, ne?

„Zrovna před zápasem jsme se bavili s Rendou Vydareným, jaký má výsledek zápasu hrozný vliv na to, co přijde druhý den. Jezdíme spolu na obědy a tam to probírali. Prohrajete a je všechno únavné, pochmurné... Zato když vyhrajete, sluníčko vám svítí, i když venku leje. Vlezeme si teď do studeného bazénu, zaledujeme se...“

Všechno proberete a ve tři ráno půjdete domů?

„Ani náhodou. Dáme si pár piv a půjdeme spát, abychom se připravili na víkend.“

