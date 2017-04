Stížnosti ve finále. Liberec chtěl trestat Gulašiho, Kometa bránila kapitána

Na ledě vede Kometa ve finále extraligy nad Libercem 2:0 na zápasy. Ve vedení je rovněž v počtu zaslaných podnětů disciplinární komisi, tam je to 3:2 pro brněnský klub.

Po první stížnosti z prvního zápasu (Kometa žádala přezkoumat faul Martina Ševce na Martina Erata, komise ho nepotrestala) se s posíláním videozáznamů doslova roztrhnul pytel. Liberci se nezdály zákroky Michala Gulašiho a Martina Zaťoviče, Brňané kontrovali návrhem na prohlédnutí počínání tygřích tvrďáků Petra Jelínka a znovu Martina Ševce.

Ani jeden z inkriminovaných zákroků ve druhém finále rozhodčí nepotrestali vyloučením a stejně tak rozhodla i disciplinárka. Všechna řízení zastavila.

VIDEO: Takhle Martin Ševc masíroval Martina Erata

VIDEO: Takhle Martin Ševc masíroval Martina Erata

Liberec - Kometa Brno: Přemotivovanost, Ševc se zbytečně pustil do Erata a jde ven

Podle jejího názoru však Gulaši z Brna měl být vyloučen za vražení na hrazení. Za stavu 3:3 krátce před koncem normální hrací doby Gulaši vletěl do Branka Radivojeviče a hodně nešetrně ho poslal do hrazení.

„Gulaši svůj zákrok vedl se značnou intenzitou a v konečné fázi za užití výskoku směrem proti hrazení, za což mu měl být rozhodčími utkání dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH uložen trest za Vražení na hrazení,“ píše se v odůvodnění.

Zároveň komise došla k závěru, že Radivojevič o soupeři věděl a nedostatečně se chránil. Proto brněnský obránce vyvázl bez dalšího postihu.

„Gulaši v době zákroku držel ruce u těla a nedopustil se zejména přistrčení rukama, které by v dané situaci mohlo být považováno za přitěžující okolnost případu,“ stojí se zprávě disciplinárky.

VIDEO: Disciplinárka nepotrestala ani důrazný zákrok Michala Gulašiho

VIDEO: Disciplinárka nepotrestala ani důrazný zákrok Michala Gulašiho

Liberec - Kometa Brno: Gulaši poslal Radivojeviče na mantinel, ten zůstal otřesen

Zlou krev mezi oběma soupeři však vyvolal i jiný, během druhého utkání ne moc nápadný okamžik. Po odpískání, v rámci strkanice více hráčů, měl podle názoru Komety liberecký zlý muž Martin Ševc bodnout koncem hole brněnského kapitána Leoše Čermáka. Ten se po kontaktu svalil na zem.

Na videu je vidět, že Švec posílá Čermáka k ledu, není však zcela patrné, že k tomu hůl použil.

„Bodl ho. Bohužel máme záznam jenom z kamery, ke které je Čermák zády, takže to bodnutí není vidět. Mohlo dojít k vážnému zranění,“ řekl člověk z brněnského realizačního týmu.

VIDEO: Bodl Martin Ševc kapitána Leoše Čermáka, nebo ne?

360p 240p REKLAMA

V odůvodnění podnětu Kometa uvedla, že Čermák byl vyšetřen lékařem s podezřením na vnitřní zranění v oblasti břicha.

„Lze pouze konstatovat, že se Čermák přiblížil k Ševcovi, následně došlo ke zřetelnému pohybu Ševcových rukou, v nichž Ševc držel svou hůl, proti oblasti Čermákova břicha, a v důsledku toho Čermák upadl na hrací plochu,“ uvedla komise. Samotné bodnutí holí však z dodaného záznamu prokázat nemohla. V pořadí už druhé řízení proti Ševcovi během finále tedy následně zastavila.

Vedle těchto dvou zákroků za hranou pravidel se před komisi dostali za menší přestupky i Martin Zaťovič z Komety a Petr Jelínek z Liberce. Zaťovič za to, že se v přerušené hře zaklesnul do Dominika Lakatoše.

VIDEO: Petr Jelínek dodatečný trest neobdržel

VIDEO: Petr Jelínek dodatečný trest neobdržel

Liberec - Kometa Brno: Jelínek dohrál u mantinelu Dočekala, hra ovšem pokračuje

„Tam nic nebylo. On (Lakatoš) mě sekl, já jsem ho zatáhnul za ruku, takže nic. Na videu jsem to neviděl a ani mě to nezajímá,“ odbyl konflikt po pondělním tréninku Zaťovič.

Podle jeho mínění provokace během finále nepřesáhly zatím únosnou mez.

„Je to normální, to k tomu patří. Obě strany si něco přisadíme, takže v klidu. Play off si užíváme, baví nás to, konkrétně tahle série nás baví docela dost,“ řekl brněnský útočník.

VIDEO: Bez trestů skončil i konflikt Martina Zaťoviče a Dominika Lakatoše