Kalous o konci ve Spartě: Posadit Hlinku bylo nejtěžší rozhodnutí

Sparťanovi Jiřímu Černochovi (vpravo) zjevně nebylo do smíchu po třetí porážce Pražanů v řadě • Michal Beránek / Sport

Proč situace došla tak daleko?

„K současné situaci došlo z důvodu sportovních výsledků, které neodpovídaly představám jak vedení Sparty, tak mým a samozřejmě i hráčů. Jako trenér jsem odpovědný za výsledky, proto končím.“

Cítil jste podporu týmu celou dobu? Nenastal moment, kdy už vás úplně nenásledoval?

„Budu mluvit pouze za sebe. S týmem se mi pracovalo velmi dobře. V přístupu k práci, k trénování, jsem neviděl ani necítil žádný problém, hráči opravdu makaj nadoraz, a věřím, že vám to potvrdí i Franta Výborný, až hráče pozná.“

Co tedy stálo za výsledkovými výkyvy?

„Spíš si myslím, že tím, že na Spartě začíná docházet k postupnému obměňování hráčského kádru a přišlo několik nových hráčů, se ve hře projevovala nesehranost a v určitých momentech zápasů jsme udělali chyby, které soupeř trestal a ztratili jsme tak několik dobře rozehraných utkání. Smůla také byla, že se hned na začátku sezóny dlouhodobě zranili dva zkušení beci (Piskáček, Švrček).“

Takže pořád věříte, že kádr má potenciál?

„Jsem přesvědčen, že tým se zvedá. Je to vidět v tréninku. Velkou posilou by měl být v obraně Zbyněk Michálek, myslím, že se ještě posílí i v útoku. Noví hráči se začínají adaptovat na sparťanské prostředí, na to, když někam Sparta přijede a jaké jsou na ni reakce, a další věci. Sparta půjde nahoru.“

Proč nezastihl začátek ve formě lídry? Ne jednoho ale v zásadě všechny...

„Je jasné, že nejzkušenější hráči nám v úvodu sezony nezahráli tak, jak jsme potřebovali. Nejvíc nám chyběla jejich produktivita, což se projevilo na výsledcích týmu. Ale tito hráči se rozjíždějí pomaleji. Vloni nám začali hrát také až v listopadu a pak hráli parádně. Zvládali jak extraligu tak Ligu mistrů a letos to bude podobné. Budou hrát dobře, přichází jejich čas.“

Jak těžké bylo rozhodování ohledně vyndání Jaroslava Hlinky ze sestavy, a proč jste se pro to rozhodl?

„Pro mě to bylo velmi, velmi těžké rozhodování. Jarda je pro mě jeden z nejlepších hráčů, jaké jsem mohl trénovat. Ale vůbec se mu nedařilo, herně, střelecky nebyl vůbec v pohodě a hodně se tím trápil. Hledal jsem cestu, jak ho nastartovat. Tito hráči potřebují samozřejmě důvěru trenéra, ode mě jí měl, dával jsem mu vysoký ice time, byl mezi třemi nejvytěžovanějšími útočníky týmu na ledě, hrál první přesilovky. Ale nebyl v pohodě. Tak jsem se po vzájemné diskuzi s ním rozhodl pro tréninkový mikrocyklus, který věřím, že mu pomůže.“

Nebál jste se, že se to obrátí proti vám? Že to tým rozdělí?

„Takové rozhodnutí jsem udělal poprvé za celou dobu mého trénování. Ale udělal jsem to, abych ho nastartoval. Něco jsem musel změnit. Podvědomě jsem cítil, že jdu na hranu. A nevěděl jsem, jaké budou reakce. Ale Jarda dře. Uvidíte, že bude hrát dobře. A tým Jardu respektuje a pomůže mu, stejně jako Jarda pomůže týmu.“

Je pro vás velké zklamání největší letní posila Petr Zámorský?

„Od Petra jsme si slibovali samozřejmě větší brankovou produkci, především proto jsme ho sem brali, protože už v loňské sezóně jsme měli problém s přesilovkovým bekem po odchodu Michala Čajkovského. Ale nedařilo se mu. Jak ofenzivně, tak defenzivně.“

Kde vidíte problém, že Sparta na titul a obecně výsledky v play off v posledních letech čeká?

„To bych teď nechtěl komentovat, ale co můžu říci je, že se Sparta vydala novým směrem, nastavila celkově novou koncepci a jede na plné obrátky. A výsledky se dostaví.“

Mluví se o speciálním tlaku na Spartu, ale není v Brně, Třinci podobný? Je to opravdu takový skok?

„Tlak je všude. Ale Sparta je určitě asi nejvíce mediálně sledovaný klub v Čechách.“

Nejsou naopak už někteří hráči v Praze až moc pohodlní? Mají ještě hlad po úspěchu?

„Předpokládám, že každý hráč je v profesionálním sportu hladový po vítězství. Bylo by špatné, kdyby to tak nebylo.“