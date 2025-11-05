Předplatné

LM ONLINE: Nečekané trápení Chelsea. Schick proti Mourinhovi, City vs. Dortmund

Chelsea se na hřišti Karabachu nečekaně trápila, na snímku útočník Joao Pedro
Chelsea se na hřišti Karabachu nečekaně trápila, na snímku útočník Joao PedroZdroj: ČTK
Chelsea hrála na hřišti Karabachu
Devíti zápasy pokračuje středeční program Ligy mistrů. Outsider z Karabachu vyzve doma slavnou Chelsea, Patrik Schick se s Leverkusenem představí v Lisabonu proti týmu Josého Mourinha. Barcelona hodlá splnit povinnost v Brugách a mezi šlágr lze počítat konfrontaci Newcastlu s Bilbaem. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na web iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE 2. poločas
22
LIVE 2. poločas
10
LIVE
--
LIVE
--
LIVE
--
LIVE
--
LIVE
--
LIVE
--
LIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Paris SG430114:59
4Inter Milán33009:09
5Real43018:29
6Liverpool43019:49
7Tottenham42207:28
8Dortmund321012:77
9Manchester City32106:27
10Sporting42118:57
11Newcastle32018:26
12Barcelona32019:46
13Chelsea32017:46
14Atlético420210:96
15Karabach32016:56
16Galatasaray32015:66
17Eindhoven41219:75
18Monaco 41214:65
19Atalanta31112:54
20Frankfurt41127:114
21Neapol41124:94
22Marseille31026:43
23Juventus40317:83
24Club Brugge31025:73
25Bilbao31024:73
26Saint Gilloise41034:123
27Bodo/Glimt40225:82
28Pafos30211:52
29Leverkusen30215:102
30Slavia40222:82
31Olympiacos40222:92
32Villarreal30122:51
33FC Kodaň40134:121
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

