LM ONLINE: Nečekané trápení Chelsea. Schick proti Mourinhovi, City vs. Dortmund
Devíti zápasy pokračuje středeční program Ligy mistrů. Outsider z Karabachu vyzve doma slavnou Chelsea, Patrik Schick se s Leverkusenem představí v Lisabonu proti týmu Josého Mourinha. Barcelona hodlá splnit povinnost v Brugách a mezi šlágr lze počítat konfrontaci Newcastlu s Bilbaem. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na web iSport.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|6
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|7
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|8
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|9
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|11
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|12
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|13
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|14
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|15
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|16
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|17
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|18
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|19
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|20
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|21
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|22
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|23
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|24
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|26
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|27
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off