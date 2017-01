Soud zamítl odvolání! Růžičkovi potvrdil pokutu 400 tisíc za zpronevěru

Podle rozsudku převzal Růžička na jaře 2012 a poté v květnu 2013 na zimním stadionu v Edenu sponzorský dar od podnikatele Miroslava Palaščáka, a to pokaždé 250.000 korun. Peníze úmyslně nepředal klubu a nakládal s nimi jako s vlastními. Na Palaščákovu výslovnou žádost je vrátil až v listopadu 2014, kdy už ve Slavii nepůsobil, a to ze soukromého účtu své manželky.

"Je to takové smutné, že právě legenda hokeje Vladimír Růžička se dostal do takové situace, ale podstatné bylo, že si to zřejmě uvědomil a ty peníze vrací. Přesto to neznamená, že by mohl být beztrestný," konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Eva Burianová. Věc podle ní přesáhla "obyčejnou poctivost jednání".

Růžička, jemuž hrozilo až pět let za mřížemi a který kvůli kauze opustil funkci reprezentačního kouče, vinu odmítal. K dnešnímu jednání nedorazil. Už dříve připustil, že peníze od Palaščáka přijal. Do účetnictví klubu se ale podle něj částka nedostala proto, že k ní měl podnikatel ještě dodat potřebné dokumenty, což neučinil. "Tyto skutečnosti soud prvního stupně zcela odmítl a my s ním musíme souhlasit," reagovala dnes soudkyně. Růžičkovi prý nelze věřit, že by za celou dobu neměl čas peníze zaúčtovat.

Dar se nikdy nedostal k adresátovi

Burianová upozornila na to, že sám Růžička nazval peníze od Palaščáka sponzorským darem, a proto s nimi také měl jako s darem zacházet. "Pan Růžička sice byl kompetentní tu částku převzít, ale jeho povinností bylo odkázat ho (Palaščáka) na správné lidi nebo s ním sepsat či doplnit tiskopis, když to přebíral do ruky," podotkla.

Rozhodnou skutečností je podle ní to, že se dar nikdy nedostal ke svému adresátovi. "Tady je dar někomu darován, ale ta obdarovaná osoba nemůže projevit žádný postoj - 'beru, neberu, je to pro nás málo, nech si to'," doplnila.

Polehčující okolností byla pro Růžičku dosavadní bezúhonnost, delší doba od spáchání skutku a to, že Palaščák dostal peníze nakonec zpátky. Státní zastupitelství pro trenéra původně požadovalo podmíněný trest odnětí svobody, žalobce však na začátku dnešního zasedání své odvolání stáhl. Senát tak nemohl peněžitý trest, který Růžičkovi loni uložil Obvodní soud pro Prahu 10, zpřísnit.

Trenér ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho právníci dnes případné další kroky odmítli komentovat.