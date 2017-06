Český hokej má jasno: Valachová politikaří, proto je sport před kolapsem

V prostředí hokeje jako možná v jediném tuzemském odvětví zůstávají v relativním klidu. Díky mistrovství světa 2015, které ČSLH vydělalo stovky milionů, vidí dál než jen na příští dny, jako je tomu na půdě jiných svazů. Nenaplněné sliby ministryně Valachové už dost vadí.

Český sport zmiňuje slova jako panika, krach, kolaps. Je to skutečně tak vážné?

„Rozhodně ano. Rozdělní peněz pro svazy bylo 15. února schváleno, vyhlášeno a vyvěšeno na oficiálních stránkách MŠMT. Je tu vládní rozhodnutí, na jehož základě se měly zaslat peníze svazům do 31. března. Sto procent dotací svazům do částky 10 milionů a padesát procent svazům s větší státní podporou. Čili paní ministryně neodesláním peněz porušila verdikt vlády.“

Kateřina Valachová tvrdí, že tím činí dobro pro jednotlivé svazy, aby překontrolovaly přerozdělení financí s ohledem na nedávnou policejní razii na FAČR. To neberete?

„V době, kdy peníze měly svazům přicházet, žádné policejní akce neprobíhaly. Máme červen a na provoz svazů v rámci programu V neobdržel nikdo nic. Přitom zmíněné peníze byly ministerstvem financí alokovány. Dalším krok ministryně přišel bez vědomí Národní rady pro sport, vyhlásila nový dotační program s třicetiprocentní spoluúčastí svazů a s nemožností přeposílání peněz jednotlivým oddílům. Nechápeme, proč se vyhlašuje nový program, když stávající verze je platná.“

V čem je Valachové nový návrh záludný?

„Do pátku mají svazy zasílat nové žádosti o dotaci za zcela jiných, podmínek, které nelze akceptovat. Ministryně jen předstírá, že je ochotna peníze vydat. Za těmi žádostmi totiž stojí dost práce. Jestliže na ministerstvu ležely od října či listopadu, úředníkům MŠMT trvalo tři měsíce jejich zpracování. Je tedy absolutně nereálné podat nové žádosti, které jsou samy o sobě paskvilem, a očekávat, že záhy tolik potřebné finance přijdou.“

Proč paskvil?

„Kdo ty nové podmínky viděl, v současné náladě, která tu panuje, se oprávněně musí obávat zatčení. Je tam řada úskalí, právně napadnutelných. Z těchto důvodů se svazy rozhodly nové žádosti nepodávat a trvat na původní verzi programu.“

S ministryní zřejmě nehnete, spoléhají svazy na promptní zásah premiéra Sobotky?

„Panu premiérovi a vládě jsme odeslali dopis s podpisy zástupců svazu, aby zajistili financování sportu. Podle mínění právníků z ČOV a České obce sokolské může vláda vše vyřešit během pár dnů. Slyšel jsem však, že premiér Sobotka podstoupil dopis ministryni.“

Pokud ne svazy, kdo by tedy měl přeposílat zatím zadržované peníze na účty oddílů?

„Nevíme. Jedná se o absolutní nepochopení terénu a zaběhlých zvyklostí, které tu transparentně fungují pětadvacet let. Kdyby se to mělo dělat jinak, všechny nás pozavírají na čtrnáct let. A Kaderku na dvacet. Jde o výkřik do tmy.“

Hokej je vedle fotbalu národní sport, hrozí i jemu potíže?

„Máme štěstí a ekonomicky nejsme mrtví jen z důvodu úspěšného domácího mistrovství světa.“

Na jak dlouho vám prostředky vystačí?

„Víc než na několik měsíců. Peníze samozřejmě potřebujeme, nenacházíme se však před kolapsem jako řada jiných svazů. Nechtěl bych být v jejich kůži. Navíc, předsedové svazů jsou majetkem zodpovědní za hospodaření svazů, to přeci není vůbec sranda.“

Jak zní další postup svazů?

„Věříme v úsudek vlády, že odcházející ministryně tento obrovský problém není schopna vyřešit. Blíží se prázdniny, přijde předvolební kampaň, volby, povolební vyjednávání a jsme na konci roku… Fotbal si údajně bere půjčku, jinak je mrtvej. Hrozí absolutní kolaps českého sportu! My ze svazů nejsme žádní rebelové, ale nevidíme jinou možnost, než takto jednat, protože ministryně Valachová není schopna dostát svým povinnostem. Program V značí dlouhodobé a kontinuální financování svazů a oni to mění na projekt. Což je úplně něco jiného. Vždyť projekt někde začíná, končí, řídí se úplně jinými pravidly, vstupují do něj výběrová řízení a podobně. A toto máme v rámci nové žádosti o dotace podepsat? Ať se nikdo nezlobí, nenecháme se zavřít.“

Domníváte se, že je ministryně Valachová natolik vystrašená policií, že činí tyto kroky, anebo tu podle vás jde o něco jiného?

„Jsem přesvědčený, že jde o součást předvolebního boje. Jednoznačně. Sport se tu zneužívá k politickým účelům, či spíše k politikaření. Vnímám tu snahu udělat se hezkou. Olympionici, nebudu jmenovat, nám potvrzují, že takový bordel v českém sportu nikdy nepanoval. I pád Sazky byl menší problém, než je tento. Na jednu stranu se (Valachová) chlubí, že do sportu přivedla o několik miliard víc, problém však je, že ty peníze nikdo nedostává a sport krachuje.“