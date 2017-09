Cyklisté podváděli na Vueltě, drželi se auta a vezli se. Vlastní tým je vyhodil

Na týmy na Vueltě letos padla vlna spravedlnosti. Nejprve v první fázi závodu tým Sunweb vyloučil svoji hvězdu Warrena Barguila za to, že nedostatečně plnil roli domestika, čili nepomáhal preferovanějšímu jezdci tak, jak si tým představoval, a přestože byl v červenci jedním z francouzských hrdinů na Tour de France, vlastní šéfové ho vyřadili z týmu.



A teď je tu AG2R. Za ještě okatější prohřešek, navíc odporující pravidlům, vyloučil svoje dva cyklisty Alexandra Genieze a Nica Denze. Trest přišel po zveřejnění videa, že se dlouhé vteřiny drželi týmového auta a pomáhali si tak v jízdě do kopce. Něco takového udělal předloni i slavný Vincenzo Nibali. Tehdy byl vyloučen. Geniez a Denz už jsou z Vuelty vyloučeni také.

Bizardní scéna se přihodila v neděli ve stoupání na poslední vrchol dne, Alto Hoya de la Mora. Jezdci si nepomáhali v těžké situaci, nesahali po autu instinktivně v krizi, neřešili dojíždění do pelotonu. Prostě se „jen“ vezli.

VIDEO: Za tento moment byli oba borci vyloučeni

Hey @AG2RLMCyclisme, @lavuelta, @UCI_cycling, you do realise this is a bike *race*, yeah? pic.twitter.com/PKWzC9UBn1