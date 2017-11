Pešta chce zpět do UFC! V Rusku zazářil, soupeře uškrtil v prvním kole

S návratem do slavné UFC to myslí vážně! Český MMA bojovník Viktor Pešta se po svém konci v nejprestižnější MMA organizaci světa vrátil do klece teprve po druhé, i nyní však oslavil jasnou výhru. V Rusku se utkal v rámci galavečera Fight Night Global s běloruským bijcem Alexejem Kudinem, kterého donutil na konci prvního kola odklepat.