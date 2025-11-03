Předplatné

Bittner o Tour: Není to daleko jednoho dne vyhrát etapu. Co jeho letošní druhá místa?

Český cyklista Pavel Bittner na Tour de France 2025
Český cyklista Pavel Bittner na Tour de France 2025Zdroj: Profimedia.cz
Pavel Bittner baví fanoušky jízdou na zadním kole
Český cyklista Pavel Bittner baví fanoušky na Tour de France podobně jako dříve Peter Sagan
Český cyklista Pavel Bittner vystřihl fanouškům jízdu po zadním kole, jako to dřív dělal Peter Sagan
Český cyklista Pavel Bittner se představuje na Tour de France
Pavel Bittner nemá problém se zvládáním velkých porcí odjetých závodních dnů
V Pavlu Bittnerovi mnozí vidí dalšího dobrého českého sprintera
Český cyklista Pavel Bittner během rozhovoru pro deník Sport
O sezoně 2025 říká Pavel Bittner, jedna z velkých českých nadějí, že byla úspěšná díky tomu, že se podíval na velké závody, třeba i Tour de France. „Měla ale i jedno velké ALE,“ přiznává čerstvě třiadvacetiletý mladík z Olomouce. Nevyhrál žádný závod či etapu, zato měl hned sedm (!) druhých míst. „V příštím roce by to chtělo víc štěstíčka. Ale myslím, že to přijde ve správný čas,“ přemýšlí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport český cyklista celku Picnic-PostNL.

Ještě před rokem se bránil nálepce sprinter. Raději je, když se o něm, stejně jako třeba o Peteru Saganovi, mluví jako o rychlejším klasikáři. Nicméně v uplynulé sezoně jej i jeho nizozemský tým posílal hlavně na závody, kde se očekával hromadný dojezd. Stejně jako na Tour de France, kde se při své první účasti zapojoval do soubojů s Jasperem Philipsenem, Jonathanem Milanem a dalšími sprintery. Pavlu Bittnerovi se na francouzské Grand Tour hodně líbilo a doufá, že ho tam tým nominuje i v dalších letech. Teď si ale užívá zasloužené volno.

Před pár dny jste oslavil narozeniny. Je to výhoda mít je krátce po sezoně, moci je normálně oslavit?
„Stoprocentně. Jsem rád, že když chci, můžu je oslavit s kamarády, zajít na jídlo, pivo a podobně a nejsem nijak omezován tréninky ani závody. V sezoně by to bylo složitější. Takto je to ideální.“

Je to sice teprve čtrnáct dní od konce sezony, ale když se teď za ní ohlédnete, co byste vyzdvihl?
„Určitě Tour de France. Byl to splněný sen, jsem rád, že jsem tam mohl jet a je to určitě závod, na který bych se chtěl vrátit v dalších letech. Nedá se to srovnat s jiným závodem.“

Vezměme sezonu popořadě. Na jarních klasikách bylo vidět, že vás tým posílá na ty, které víc sedí sprinterům. Je to tedy tak, že vás i v Picniku směřují čím dál víc k této specializaci?

