Z Piláta byl porotce. Mají to těžké, říká freestyle motokrosař

Zajímavou zkušenost má za sebou Petr Pilát. Přední český freestyle motokrosař se stal porotcem při závodě mistrovství světa v Polsku. Toho se nakonec nemohl zúčastnit. Pilát si totiž během exhibice ve Francii přivodil výron v kotníku. A tak alespoň zasedl vedle porotců. „Děkuji pořadatelům, že mi umožnili hodnotit výkony jezdců. Pochopil jsem spoustu věcí,“ tvrdil Pilát, který by měl do dalšího závodu v Mnichově odstartovat.

Zranění si Pilát přivodil poslední den při exhibici ve Francii, které se zúčastnil například domácí Thomas Pagès nebo Clinton Moore.

„Bohužel, v posledním dnu jsem zkusil třistašedesátku z dlouhé rampy, jenže jsem ji přetočil a padnul bokem na zem. Asi už jsem byl unaven. Ihned jsem cítil obrovský tlak v noze,“ popisoval Pilát. Podle českých doktorů se jedná o výron v kotníku. Jenže… Ten je kolikrát náročnější na dobu léčení než zlomenina. „Bolí to ještě teď,“ přiznal Pilát.

Za pár dní měl závod mistrovství světa v Polsku. Sobotní akce v Krakově se nakonec nemohl účastnit. Tedy mohl, ale výkon by byl dvacetiprocentní.

„Sotva jsem chodil. Organizátorům jsem řekl, že to nezvládnu, že je to strašná bolest. Jediné, co mi nabídli, bylo místo u porotců. Ihned jsem s tím souhlasil,“ dodal český freestyle motokrosař. Porotce? To přece není až tak velký problém, řekl si. Realita byla jiná. „Vůbec jsem to nestíhal. V některých momentech jsem závodníky pořádně neviděl. Mezi skoky není velká časová prodleva, tak deset vteřin. Koncentrace musí být u porotců opravdu maximální,“ uznal Pilát, úřadující domácí šampion.

Právě Pilát je známý svým motokrosařským stylem – tedy během triků nedělá moc dlouhých pauz.

„Teď mi všichni říkali, ať si to užiju. Někdy jsem během své jízdy tak rychlý, že ani nepostřehnou, zda jsem dal nějaký speciální odraz,“ vysvětlil Pilát, který pochopil mnohé. A některé poznatky zakomponuje do své jízdy. Jenže, kdy bude moct zase trénovat?

„Stanovený termín návratu ještě nemám. Doufám, že bude co nejdříve. Snažím se však chodit prakticky každý den do kryosauny, dávám si kotník do 150stupňového mrazu. Cítím, že mi to opravdu pomáhá. Pak si aplikuji různé masti a probírám vše s jednou paní léčitelkou. Snažím se dělat prostě maximum pro návrat,“ dodal Pilát, který letos skončil hned v prvním závodě v Bazileji na druhém místě a v celkovém pořadí je pátý.

Další závod je 22. dubna v Mnichově. Do celkového pořadí mistrovství světa ani Evropy se však nepočítá.