Rusové se chtějí o medaile soudit. V boji je podpoří i vlastník klubu NBA

Nikdo z ruských lyžařů diskvalifikovaných z olympijských her v Soči kvůli porušení antidopingových pravidel medaili nevrátí. Na tiskové konferenci to dnes prohlásila předsedkyně ruské lyžařské federace Jelena Vjalbeová, podle které budou Rusové o medaile u soudů bojovat třeba deset let.

"Pro mě je to absurdní situace, když se mají vracet medaile z nějakého takového důvodu. Nikdo z našeho týmu medaili nevrátí. Budeme se soudit, dokud ten proces nevyhrajeme. Klidně deset let, když to bude třeba," uvedla Vjalbeová. "Je absurdní trestat sportovce za něco, co neudělali," řekla bývalá úspěšná běžkyně na lyžích.

Kvůli účasti ve státem řízeném dopingovém systému bylo z her v Soči diskvalifikováno šest ruských běžců na lyžích. Medaile mají vrátit vítěz Alexandr Legkov a Maxim Vylegžanin, kteří obsadili první a druhé místo v závodu na 50 km a skončili druzí ve štafetě. O stříbro tak přijdou také její zbylí členové Alexandr Bessměrtnych a Dmitrij Japarov.

Korunní svědek organizovaného dopingu v ruském sportu Grigorij Rodčenkov označil za koordinátora podvodů při zimních olympijských hrách v Soči 2014 tehdejšího ministra sportu Vitalije Mutka.





5 zobrazit galerii

Medaili nehodlá vrátit ani bývalá biatlonistka Jana Romanovová, která po diskvalifikaci štafety ztratí stříbro. V úterý prohlásila, že ji raději vyhodí, než by ji poslala Mezinárodnímu olympijskému výboru.

Diskvalifikována byla s Olgou Zajcevovou, Jekatěrinou Šumilovovou a Olgou Viluchinovou. Dopingový prohřešek mají mít na svědomí právě Romanovová a Viluchinová. Po vyškrtnutí Rusek z výsledků připadnou bronzové medaile českým reprezentantkám, které byly čtvrté.

Ruskám slíbil pomoc bývalý šéf národní biatlonové unie Michail Prochororov, miliardář, který vlastní například klub basketbalové NBA Brooklyn Nets. "Jestli se rozhodnou bojovat o očištění svého jména, jsem připraven poskytnout jim jakoukoli právní a finanční podporu," řekl Prochororov agentuře TASS.

"Máme v tomto ohledu dobré zkušenosti. Jsem připravený pozvat ty nejlepší právníky, aby hájili zájmy našich biatlonistů v kterékoli zemi. Jeden ze sporů by měl být určitě veden v USA, kde by mohl být vyslechnut (Grigorij) Rodčenkov," jmenoval bývalého ředitele moskevské antidopingové agentury, který je korunním svědkem v ruské dopingové kauze.