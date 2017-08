Dostál pojede na MS poprvé jen za sebe. V Račicích chce dvě zlata

"Cíle jsou nejvyšší. Rád bych dvakrát vyhrál. Jsou to skromné cíle vysokého člověka," pousmál se dvoumetrový obr na dnešní tiskové konferenci v Praze. Tlaku a velkého očekávání ze strany fanoušků se nebojí. "Jako před olympiádou v Riu to nebude. Teď je devatenáct dní do šampionátu a já jsem úplně v klidu. Nervy přijdou až před mistrovstvím," řekl Dostál.

Čtyřiadvacetiletý kajakář se těší i na podporu kamarádů a fanoušků, aplaus si však užívá na každých závodech. "Vždy si říkám, že lidi fandí mně, i když to tak třeba není. Jsem v tom sobecký. Tady si snad ale nebudu muset nic nalhávat," uvedl Dostál, který v Račicích již startoval na kontinentálním šampionátu v roce 2015 a získal zlato na čtyřkajaku.

Velkou posádku pro letošek opustil a soustředí se pouze na singl. Vedle kilometrové trati chtěl začít jezdit i neolympijskou pětistovku a kombinovat vše by už nešlo.

Necelé tři týdny zbývají do do startu mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Formu před šampionátem ladí i favorit a stříbrný a bronzový medailista z Ria Josef Dostál. Dostál ladí formu před domácím MS. Na kanále v Račicích znám každou bojku, hlásí medailista z Ria

"Na jednu stranu mi čtyřkajak chybí, na druhou ne. Ten pocit, když jsme zabrali a začali odjíždět soupeřům, byl skvělý. Na druhou stranu mi odpadla spousta stresu s domlouváním tréninků," řekl Dostál, jenž bude nyní trénovat v Kadani a za dva týdny se přesune do Račic.

Přípravu v ústraní na severu Čech považuje za ideální. Vyzkoušel si ji již několikrát v minulosti. "Odřízneme se tam od světa. Navíc je tam výborný rybářský revír, takže to bude takové tréninkovo-rybářské soustředění," těšil se vášnivý rybář. "Navíc je tam i těžká voda, takže až se pak přesuneme do Račic, budeme po vodě jen lítat," doplnil Dostál. V Kadani s ním bude trénovat i nově složená posádka čtyřkajaku, která se v Račicích představí na pětistovce.

Dostál v letošním roce vynechal ME a soustředí se na MS. Krátce před červencovým kontinentálním šampionátem v Plovdivu byl na vysokohorském soustředění v Livignu. "A máme vyzkoušené, že týden poté nemám formu," vysvětlil své rozhodnutí. Teď již ukončil hlavní tréninkový cyklus a bude ladit formu. "Na konci jsem jel zkušebně i závodní trať a o dvě vteřiny jsem si zajel osobák na kilometru. Vypadá to, že se začínám dostávat do formy. Ukazatele jsou dobré," řekl.

Světový šampionát se v Račicích uskuteční od 23. do 27. srpna.