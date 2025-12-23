Předplatné

Sparta před Spengler Cupem smetla Olomouc 7:2, zastřílel si i Litvínov. Výhra Pardubic

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi? • Zdroj: isport.cz
Útočník Sparty Michal Řepík oslavuje gól na střídačce
Hokejisté Pardubic se radují z gólu obránce Petera Čerešňáka (uprostřed)
Litvínovští hokejisté se radují z gólu
Obránce Komety Filip Král oslavuje svůj první gól od návratu ze zámoří
Jaromír Jágr sleduje souboj Kladna s Pardubicemi pouze ze skyboxu
Vítkovičtí hokejisté oslavují vítězství
Trenér Róbert Petrovický na střídačce Olomouce
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty před Štědrým dnem vyhráli vysoko 7:2 nad Olomoucí a před odletem na prestižní Spengler Cup se v 33. kole Tipsport extraligy vrátili na vítěznou vlnu. Pardubice těsnou výhrou 1:0 v Kladně obhájili první místo. Poslední Litvínov rozstřílel předposlední Mladou Boleslav 6:1 a ztrácí na ni sedm bodů. Mistrovská Kometa přehrála Plzeň 3:2 v prodloužení.

Sparta - Olomouc 7:2

Pražané zabráním po dvou porážkách utnuli Hanákům sérii tří vítězství. Domácí rozhodli o triumfu čtyřmi zásahy během druhé třetiny, jimiž odpověděli na vyrovnání Kohoutů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se před 15.353 diváky zaskvěl Michael Špaček. Obě branky poražených vstřelil Ondřej Najman, který u Mory hostuje právě ze Sparty.

Kladno - Pardubice 0:1

Východočeši porazili Rytíře po patnácté v řadě. Duel rozhodl v přesilové hře Peter Čerešňák, premiérové čisté konto v soutěži udržel kanadský brankář Malcolm Subban. Kladno si připsalo pátou porážku za sebou a i nadále je dvanácté, na poslední Litvínov už má ale náskok jen sedm bodů. Jaromír Jágr po odstoupení z předchozího duelu do utkání nenaskočil.

Kometa Brno - Plzeň 3:2p

Úřadujíc mistři po dvou třetinách vedli 2:0, ale náskok ztratili. O zisku dvou bodů pro mistra rozhodl svojí první brankou v dresu Komety po návratu ze zámoří Filip Král. Brno vyhrálo třetí zápas doma za sebou, Plzeň prohrála potřetí za sebou.

Litvínov - Mladá Boleslav 6:1

Verva bodovala počtvrté za sebou a z toho potřetí vyhrála. Shodně gólem a asistencí k tomu přispěli Matěj Maštalířský a kapitán Matúš Sukeľ. Bruslařský klub si připsal šestou porážku z posledních sedmi utkání. V sestavě Litvínova si odbyl extraligovou premiéru osmnáctiletý útočník Jonáš Bednařík. Mladá Boleslav nastoupila v ofenzivě s posilami Patrikem Zdráhalem a Pavlem Musilem.

Vítkovice - Liberec 4:1

Dvěma góly utkání obracel Jindřich Abdul, vítězství Ostravanů v závěru pojistil Jan Hladonik a při power play svou první brankou v ostravské dresu Josh Wesley. Liberec proti Vítkovicím už podeváté v řadě neuspěl.

Karlovy Vary - České Budějovice 1:0

Vyrovnanou bitvu v lázeňském městě plnou menších vyloučení rozhodla až třetí třetina. V 55. minutě vystřelil Energii těsné vítězství kapitán Jiří Černoch. Hosté z jižních Čech se sice o necelé čtyři minuty později radovali z vyrovnání, trefu však sudí neuznali po úspěšném využití trenérské výzvy karlovarské střídačky. Západočeši před vánočními svátky vyhráli osmý z posledních devíti zápasů.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
10Detail
LIVE
41Detail
LIVE
61Detail
LIVE
01Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
72Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

