Sparta před Spengler Cupem smetla Olomouc 7:2, zastřílel si i Litvínov. Výhra Pardubic
Hokejisté Sparty před Štědrým dnem vyhráli vysoko 7:2 nad Olomoucí a před odletem na prestižní Spengler Cup se v 33. kole Tipsport extraligy vrátili na vítěznou vlnu. Pardubice těsnou výhrou 1:0 v Kladně obhájili první místo. Poslední Litvínov rozstřílel předposlední Mladou Boleslav 6:1 a ztrácí na ni sedm bodů. Mistrovská Kometa přehrála Plzeň 3:2 v prodloužení.
Sparta - Olomouc 7:2
Pražané zabráním po dvou porážkách utnuli Hanákům sérii tří vítězství. Domácí rozhodli o triumfu čtyřmi zásahy během druhé třetiny, jimiž odpověděli na vyrovnání Kohoutů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se před 15.353 diváky zaskvěl Michael Špaček. Obě branky poražených vstřelil Ondřej Najman, který u Mory hostuje právě ze Sparty.
Kladno - Pardubice 0:1
Východočeši porazili Rytíře po patnácté v řadě. Duel rozhodl v přesilové hře Peter Čerešňák, premiérové čisté konto v soutěži udržel kanadský brankář Malcolm Subban. Kladno si připsalo pátou porážku za sebou a i nadále je dvanácté, na poslední Litvínov už má ale náskok jen sedm bodů. Jaromír Jágr po odstoupení z předchozího duelu do utkání nenaskočil.
Kometa Brno - Plzeň 3:2p
Úřadujíc mistři po dvou třetinách vedli 2:0, ale náskok ztratili. O zisku dvou bodů pro mistra rozhodl svojí první brankou v dresu Komety po návratu ze zámoří Filip Král. Brno vyhrálo třetí zápas doma za sebou, Plzeň prohrála potřetí za sebou.
Litvínov - Mladá Boleslav 6:1
Verva bodovala počtvrté za sebou a z toho potřetí vyhrála. Shodně gólem a asistencí k tomu přispěli Matěj Maštalířský a kapitán Matúš Sukeľ. Bruslařský klub si připsal šestou porážku z posledních sedmi utkání. V sestavě Litvínova si odbyl extraligovou premiéru osmnáctiletý útočník Jonáš Bednařík. Mladá Boleslav nastoupila v ofenzivě s posilami Patrikem Zdráhalem a Pavlem Musilem.
Vítkovice - Liberec 4:1
Dvěma góly utkání obracel Jindřich Abdul, vítězství Ostravanů v závěru pojistil Jan Hladonik a při power play svou první brankou v ostravské dresu Josh Wesley. Liberec proti Vítkovicím už podeváté v řadě neuspěl.
Karlovy Vary - České Budějovice 1:0
Vyrovnanou bitvu v lázeňském městě plnou menších vyloučení rozhodla až třetí třetina. V 55. minutě vystřelil Energii těsné vítězství kapitán Jiří Černoch. Hosté z jižních Čech se sice o necelé čtyři minuty později radovali z vyrovnání, trefu však sudí neuznali po úspěšném využití trenérské výzvy karlovarské střídačky. Západočeši před vánočními svátky vyhráli osmý z posledních devíti zápasů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž