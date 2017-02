Jsem líná, smála se šampionka Koukalová. Manžela si vyžádala k cíli

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Byla to jízda na zlaté hraně a biatlonistka Gabriela Koukalová ji zvládla. Navzdory rostoucí únavě v závěru sprintu na mistrovství světa v Hochfilzenu udržela náskok na Němku Lauru Dahlmeierovou a může slavit. „Nejsem schopná popsat, co se stalo. Ptala jsem se, jestli spím. Je to pravda? Ano, je to pravda,“ radovala se Koukalová.

Co si pamatujete z posledního kola?

„Nic si nepamatuju, tak jsem byla unavená… Měla jsem jen informace od našeho servisu, který na mě řval: Gabi, máš jen šest vteřin kilometr před cílem! Nevěřila jsem, že je to dost, ale musím říct, že jsme měli skvělé lyže a bylo to dobré rozhodnutí jet až v poslední skupině.“

Sledovala jste informace o vývoji závodu?

„Snažila jsem se soustředit na svou práci, ale měla jsem spoustu informací hlavně o Lauře, se kterou jsem jela o první místo. Věděla jsem, že na ni mám 10 vteřin po druhé střelbě, ale nemyslela jsem si, že bych to mohla udržet. Všichni víme, jaké má Laura ta svá poslední kola, běhá rychle jako kůň.“

Proč jste vyhrála právě vy?

„To nevím, má to asi mnoho důvodů. Jedna z věcí je podpora fanoušků, pak skvělé lyže. A za třetí to, že jsem byla dost silná. Byla jsem absolutně soustředěná na každý metr. A možná moji rodiče jsou taky důvod. Nemůžu trénovat jako ostatní, jsem líná. Tak i díky nim…“

Prý jste požádala manžela, aby na vás čekal u cílového prostoru…

„Dneska to byl speciální den a trochu zvláštní. Nevím, co jsem si myslela předtím, protože jsem byla až moc koncentrovaná. Chtěla jsem být v cíli co nejdřív to půjde, protože můj manžel je tady. Je krásné ho tady vidět. Možná nejsem tak profesionální. Jsem víc v pohodě, víc času trávím s manželem. Za to jsem šťastná, protože se cítím víc jako člověk.“

V čem je rozdíl od minulého šampionátu v Oslu, z něhož jste odjížděla bez medaile?

„Ráda bych řekla něco pozitivního, ale možná jsem toho moc očekávala loni a byla jsem jen čtvrtá. Měla jsem hodně bramborových medailí. Nemám žádné očekávání, snažím se jen užívat si závod a jasně, myslím na vítězství v posledních týdnech. A možná to mi pomohlo.“

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >>