Velkolepá třinecká premiéra: osm gólů i stoprocentní přesilovky. Kotel podpořil Litvínov
Ambiciózní Třinec vyzval podceňovanou Olomouc. Většího papírového favorita byste v úvodním extraligovém kole našli jen stěží. Byť Mora především v úvodní třetině kladla pořádný odpor, v defenzivní hře propadla a nakonec schytala tuze nepříjemný debakl 2:8. Za domácí pálily i předsezonní posily. „Mně osobně je jedno, kdo dá gól. Je to ale důležité pro jejich sebevědomí, další výkony a výsledky,“ věděl třinecký trenér Zdeněk Moták
Po nepovedené minulé sezoně je z Ocelářů cítit hlad. Zkušený kádr přes léto ještě víc vyladili, zkvalitnili a vytunili. Úspěšnou premiéru prožili Michal Kovařčík s Oscarem Flynnem, jenž si musel pořádně oddechnout. Vždyť v přípravě střelecky mlčel.
Na dobré výkony z předsezonního období naopak navázal Marko Daňo, který přispěl třemi body. Nejprve dorazil puk za nejistého Matěje Machovského, v poslední části pak pálil v přesilovce. Právě početní výhody byly hlavní třineckou zbraní, domácí využili všechny tři možnosti. „Jde to za mnou, je to moje chyba. Musíme se z toho poučit a jdeme dál,“ sypal si popel na hlavu olomoucký asistent Petr Svoboda.
Přitom úvodní minuty patřily Olomouci. Po Kundrátkově zaváhání v rozehrávce ji poslal do vedení Jakub Navrátil výstavním bekhendovým blafákem a jakákoliv třinecká jistota v tu chvíli vyprchala. Dodal ji až Libor Hudáček, jenž se trefil jen pár sekund po zahozeném úniku.
Ovšem od druhého dějství se to už na Hanáky valilo. Kromě Daňa se postupně radovali i Michal Kovařčík, Oscar Flynn, Libor Hudáček, Marian Adámek, David Cienciala a Petr Vrána. Werk Arena byla na nohou, třeba v minulé sezoně čekala na takové hody marně.
„Jsme rádi, že každá lajna přispěla góly. I když se Olomouc dlouho nadechovala ke snížení, hned jsme skórovali a taky odskočili. Nebyl to jednoduchý zápas, Olomouc měla svou kvalitu a hlavně na začátku i velké šance,“ přemítal Daňo.
Protistrana nakonec kousala velké zklamání. Když se Kohouti zavřeli po zápase v kabině, sami si řekli, že takhle to dál nepůjde. „Pocity po takové prohře ani nemůžou být dobré. Je to ale první kolo, musíme dát hlavy nahoru. Myslím si, že polovinu zápasu jsme odehráli dobře, ale Třinec byl efektivní. Měl šance, které využil,“ povzdechl si Viliam Čacho.
Slovenský útočník dorazil na Hanou právě z Třince, kde jej fanoušci přivítali aplausem a skandováním. „Nesmírně si toho vážím. Za dva roky jsem tady poznal hodně lidí, které beru jako kamarády. Velmi děkuju všem fanouškům i celé organizaci, že mi to takhle připravili,“ rozzářil se Čacho.
Třinecký kotel mimo jiné vytáhl transparent s nápisem: „Litvínov nezhasne.“ Sympatický pozdrav mančaftu, který před deseti lety zapsal právě pod Javorovým největší úspěch v klubové historii.
A v závěru si už diváci přáli desítku. „Jsme rádi, že jsme takhle odstartovali sezonu, a že jich na první zápas přišlo tolik. Možná to příště nebudou takové gólové hody, ale já věřím, že jim připravíme i další zážitky,“ dodal Daňo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž