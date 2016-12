Vrabcová-Nývltová se vrací do stopy, zúčastní se Jizerské 50

V jejím srdci už vítězí pleskání maratonek na asfaltu, v únoru se ale Eva Vrabcová-Nývltová vrátí do svého bývalého světa běžeckého lyžování. Zúčastní se jednoho ze závodů jubilejní padesáté Jizerské 50 (17. – 19. února).

Na běžkách to dotáhla až na páté místo na olympiádě, po zdravotních problémech minulé zimy se ale rozhodla v kariéře pokračovat v atletických dlouhých bězích. Teď se Vrabcová-Nývltová zase vrací do stopy, aspoň na chvíli.

„Rozhodla jsem se, že se zúčastním Jizerské padesátky. V tuhle chvíli neřeknu, jestli padesátky, nebo pětadvacítky. Myslím, že spíš té kratší trati,“ říká Vrabcová-Nývltová. „Lyžování mi trošku začíná chybět. Je tahle příležitost, ráda ji využiju. Řekla jsem si, že Jizerskou padesátku jednou určitě pojedu. Těším se, uvidíme, jestli zvítězí závodnické srdíčko a budu se prát o umístění, nebo si ji jen projedu.“

Českou běžkařskou jedničku posledních let na začátku minulé zimy postihlo energetické vyčerpání organismu a její tělo se těžko vyrovnávalo s mrazivými podmínkami. I proto na jaře posunula svou kariéru k atletickým závodům a na olympiádě v Riu de Janeiro běžela maraton. Teď si opět připomene svou původní vášeň.

„Táta jel Jizerku několikrát, vždycky o ní nadšeně vyprávěl. Je to trochu lyžařská povinnost,“ líčí Vrabcová-Nývltová. „V Jizerkách jsme trávili spoustu času, rozhodně mi nejsou cizí, vím, co mě čeká. Doufám, že do limitu sedm a půl hodiny se vejdu, i kdybych jela výletně…“

Jizerská padesátka jako zpestření

Pro pátou závodnici olympijské třicítky na Hrách v Soči bude závod v Jizerských horách drobným zpestřením její rozvíjející se atletické kariéry. Na 7. ledna si vysloužila nominaci v týmu Evropy pro šestikilometrový kros Great Edinburgh Run, kde se poměří s družstvy USA a Velké Británie. Pro start v maratonu na MS v Londýně jí stačí potvrdit jen B limit.

Start účastnice tří zimních a jedné letní olympiády ozdobí jubilejní padesátou ČEZ Jizerskou 50, která se po problémech se sněhem v tradičním lednovém termínu posouvá do středu zimy. Třídenní program závodů proběhne od 17. do 19. února.

„Hlavní důvod pro volbu tohoto termínu je, že je větší pravděpodobnost, že bude sníh oproti začátku ledna, kdy bývala Jizerská tradičně,“ říká David Douša z organizačního týmu. „Pracujeme na tom, aby měla Jizerská 50 co nejjistější průběh. Už teď máme na Bedřichově nasněžené hromady sněhu a zasněžování stále probíhá. V tuto chvíli panují ideální podmínky.“

V současnosti je už registrováno 4500 závodníků, na hlavní padesátikilometrový závod zbývá ještě 25 procent startovních čísel. Do konce roku je možné se registrovat on-line za zvýhodněnou cenu. Přihlášky se budou on-line přijímat i po Novém roce, poslední příležitostí je získat startovní číslo přímo na místě. „Vyprodat Jizerskou padesátku je naše velké přání,“ říká Douša.



Pořadatelé výročí oslaví vydáním knihy, ve spolupráci s Českou televizí vzniká historický dokument.