Práskl parťáky, aby dostal zlato? V Rusku pořádají hon na vlastizrádce

"On může být v klidu z jediného důvodu. Byl součástí toho spiknutí. Zradil svoje kolegy a kamarády. Teď jenom pokukuje, pochechtává se a touží po té medaili," řekl bývalý reprezentační trenér Jurij Borodavko serveru Gazeta.ru.

Černousov označil jeho slova za lež. "Jsem s týmem na soustředění. Máme nabitý tréninkový plán. Chci se naplno věnovat své práci," uvedl jednatřicetiletý lyžař, který žije ve Švýcarsku s manželkou Selinou Gasparinovou, tamní reprezentantkou v biatlonu.

Místopředseda ruské lyžařské federace Sergej Krjanin nevěří, že by Černousov mohl být informátorem WADA. "Dokud neuvidím důkazy, neuvěřím, že by to tak mohlo být. A co by jim mohl říct, i kdyby chtěl? Není to Griša Rodčenkov, což je od přírody fantasta," řekl Krjanin.

Ruský běžec na lyžích Alexander Legkov na mistrovství světa v Liberci v roce 2009



Šéfka federace Jelena Vjalbeová se konkrétně na Černousovovu adresu nevyjádřila, ale obecně reagovala ostřeji. "Pro mě je každý informátor o dopingu v Rusku vlastizrádce," řekla.

Grigorij Rodčenkov je bývalým ředitelem moskevské antidopingové laboratoře, který o dopingu během ZOH 2014 promluvil po loňském odchodu do USA. Uvedl, že veškeré pozitivní dopingové testy musela laboratoř hlásit ministerstvu sportu, které pak rozhodovalo, jak s nimi naložit. WADA po vyšetřování McLarenovy komise konstatovala, že Rusové mimo jiné v Soči manipulovali se vzorky a kryli doping svých závodníků.

Kvůli tomu bylo v minulých dnech diskvalifikováno šest ruských lyžařů, kteří navíc dostali doživotní zákaz startu na olympijských hrách. Legkov přišel o zlato a Vylegžanin o dvě stříbra.