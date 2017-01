Samkovou v mlze tahal sníh za nohy, stejně byla suverénní

Ze snowboardkrosařky Evy Samkové se stává královna kvalifikací. V americkém Solitude si stejně jako před Vánoci v Montafonu vybojovala do závodu nejlepší pozici. Před Bulharkou Alexandrou Žekovovou vyhrála v náročných podmínkách.

„Je poměrně hnusně, chvílemi sněží víc, chvílemi míň, takže to vůbec nejelo. První jízda byla strašná na pocit, tahalo to za nohy. Nebyla trať projetá, bylo tam nakydáno, bylo to složité,“ hodnotila Samková, která si postup zajistila hned první kvalifikační jízdou.

„Náš servisáček byl nervozní, že to nejede. Nebyla to nejlepší jízda, nedoskočila jsem jeden skok a na druhém jsem letěla tak divně, ale jinak v celku docela v pohodě, furt je tam co zlepšovat,“ říká Samková. „Musím ještě zlepšit start, ten mi moc nejde. V pátek máme den volna, třemi jízdami jsme se moc neunavili, těším se na sobotu.“

Samková vyhrála kvalifikaci i v prosinci v rakouském Montafonu, v úvodním závodě sezony nakonec dojela po chybě v semifinále pátá poté, co ovládla malé finále. Sobotní závod v Solitude začíná ve 20 hodin, Eurosport 2 ho vysílá ze záznamu od 23 hodin.

Trenér Marek Jelínek si po kvalifikaci pochvaloval, že díky vítězství bude mít Samkovou dobrou výchozí pozici pro závod. „Bude si vybírat dráhu a s nejlepšími se setká až ve finále,“ řekl Jelínek.

Kouč doufá, že organizátoři zapracují na trati, která byla v kvalifikaci kvůli padajícímu sněhu hodně náročná a několik závodníků se na ní zranilo.

„Kromě mlhy padal do trati poměrně masivně sníh, takže podmínky byly složité. Stačilo vyjet pár centimetrů vedle mimo vyjetou dráhu a okamžitě to jezdce zpomalovalo,“ vrátil se Jelínek ke kvalifikačním jízdám. „Viděli jsme hodně skoků, nějaká zranění. Doufáme, že dojde k úpravám trati, pro některé závodnice a závodníky to bylo opravdu nebezpečné.“

Závod se nebude týkat Venduly Hopjákové, která nenastoupila kvůli zranění, ani Radka Vintra s Janem Kubičíkem, kteří z kvalifikace nepostoupili.

„Oba podali poměrně slušný výkon, věříme, že do dalších závodů budou připravení. Mají na to, aby se kvalifikovali na olympijské hry a jezdili s těmi nejlepšími,“ říká Jelínek.