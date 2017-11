Konference SportForum ONLINE: Kam míří sportovní marketing?

Program SportForum:

9:00 Úvodní slovo šéfredaktora deníku Sport Lukáše Tomka

9:15 David Trávníček, šéf Sport Invest Marketing: Jak se zrodila a tvoří značka Ester Ledecká?

9:40 Martina Valterová, koordinátor marketingu a PR Volkswagen osobní vozy: Strategie značky Volkswagen v oblasti sportovního sponzoringu

10:05 Tomáš Křivda, bývalý marketingový ředitel klubu AC Sparta Praha: Jaké jsou dnes možnosti komunikace na ose klub – fanoušci – partneři klubu

10:30 Maxim Habanec, nejlepší český profesionální skateboardista, dogger, jedna z tváří značky Red Bull: Co znamená být sportovcem pod křídly Red Bullu

Martina Valterová, koordinátorka marketingu a PR Volkswagen: "Podporujeme RunCzech a český florbal. Proč zrovna tyto sporty? Nemají tolik fanoušků, že by měly velkou sledovanost v televizi, ale jedná se o sporty, které provozuje spousta lidí. A je to podobná cílovka, kterou máme i my."

David Trávníček o budoucnosti Ester Ledecké: "Cíl? Naplnění potenciálu - brand STR mezi evropskou i globální sportovní elitou. Jsme například hrdí na to, že se podařilo dostat Ester do New York Times."

