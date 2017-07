Zdrcená Šafářová: Zranění Bethanie? Jeden z nejhorších dnů mé kariéry

Zažila jste v kariéře někdy horší den?

„Tohle bude jeden z nejhorších. Nikdo neumřel, což je pozitivní. Ale co se Beth stalo, je strašné.“

Jste s ní v kontaktu?

„Mluvím s Justinem (manželem Mattekové) a jejím koučem Adamem. Pokusím se ji navštívit, jak budu moc. Můžeme se ji snažit leda utěšit, víc dělat nemůžeme.“

Jak jste se o neštěstí dozvěděla?

„Dostala jsem zprávu, že můj zápas přesunuli na jiný kurt. Šla jsem do šatny, kde jsem se dozvěděla, že je Bethanie zraněná. Tam si všichni pustili televizi a viděla jsem, co se stalo. Hned jsem za ní běžela na kurt. Bylo hrozné vidět ji tak trpět. Čéšku měla úplně mimo koleno. Asi bude potřebovat operaci. Doufám, že bude co nejdřív v pořádku.“

Napadlo vás, že byste po takovém otřesu ke svému utkání se Shelby Rogersovou nenastoupila?

„Věděla jsem, že jí nepomůžu. Že musí do nemocnice na testy. Ale koncentrace na zápas nebyla zrovna optimální.“

Jak se vám na dvorci dařilo odhánět černé myšlenky?

„V takové situaci bylo to fakt těžké se soustředit na vítězství v zápase. Shelby hrála velmi dobře, výborně servísovala. Já v prvním setu ještě držela koncentraci, ale ke konci už jsem na kurtu moc nebyla. I Shelby je s Beth kamarádka, ani pro ni to nebyla lehká situace. Teď ale nezáleží na žádném výsledku, hlavně aby byla zdravá.“

VIDEO: Děsivý monent utkání mezi Mattekovou a Cirsteaovou

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS